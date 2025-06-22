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又有颱風？ 吳德榮曝生成及侵台機率

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
近期天氣炎熱，各地大致為晴午後多雲，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
近期天氣炎熱，各地大致為晴午後多雲，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

5、6月是梅雨季，已經6月下旬了，還有梅雨鋒面要來嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，「梅雨鋒」不再南下，逐漸進入「颱風季」。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，明起至周五關島北方海面的「熱帶擾動」逐漸發展，輕颱機率24日最高，達40%，路徑為向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。第7至10天(28至1日)的模擬圖則顯示，關島附近另有熱帶擾動發展，輕颱機率30日已達30%，離台灣還很遠。而廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率則很低，發展成熱帶低壓最高機率20%以下，輕颱機率僅在10%以下，10天內應不致有颱風擾台。

最近天氣，吳德榮說，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周三(22至25日)台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

今日各地區氣溫為：北部24至36度、中部23至36度、南部24至37度及東部23至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四至下周二(26至1日)各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，影響範圍擴大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(21日20時)歐洲系集模式(ECMWF)，24日20時機率模擬圖（左）顯示，關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，路徑為向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。30日20時機率模擬圖（右）顯示，關島附近另有熱帶擾動發展，離台灣還很遠。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(21日20時)歐洲系集模式(ECMWF)，24日20時機率模擬圖（左）顯示，關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，路徑為向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。30日20時機率模擬圖（右）顯示，關島附近另有熱帶擾動發展，離台灣還很遠。擷取自「洩天機教室」專欄

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