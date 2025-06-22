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台灣進駐首爾書展「書村」 向南韓出版周邊經濟學取經

聯合報／ 記者陳宛茜／首爾即時報導
台灣是2025首爾國際書展的主題國。記者陳宛茜／攝影
台灣是2025首爾國際書展的主題國。記者陳宛茜／攝影

今日(22日)即將閉幕的首爾國際書展，有一個面積寬廣的「書村(Book Villige)」供獨立出版社擺攤、天天人潮爆滿。台灣也有三家獨立出版社來此擺攤，形成台灣主題國館之外，另一個由民間自發形成的「台灣村」。

已經是二度來此擺攤的南方家園總編輯劉子華表示，台灣有書展、也有文創市集；但書展只有書、文創市集也只有商品。像首爾書展這樣完整結合「書和周邊商品」、充分展現出版品周邊經濟的書展，相當罕見。而首次擺攤的木果文創總編輯林慧美表示，希望透過擺攤觀察，南韓出版社如何透過周邊商品吸引年輕人買書。

過去南韓出版市場由中大型出版社主導，但近年獨立出版社崛起，出版許多叫好叫座的話題書。台北書展基金會董事長郝明義表示，南韓政府願意挹注資源於獨立出版，各區政府成立振興出版的半官方組織，協助獨立出版人以低廉租金進駐市區。

劉子華觀察，首爾書展的獨立出版區不僅規模大、也位在書展的核心位置，參觀人潮甚至多過中大型出版社展區。此一展區也供外國人申請，申請資格是必須出版五種以上書籍，還要寫提案。但攤位租金低廉，展現南韓扶植獨立出版的用心。她發現，去年在此擺攤的獨立出版社，已有數家走出「書村」來到村外的中小型出版社展區，發展相當迅速。

台灣人在此擺攤，賣的是台灣書籍，如何吸引南韓讀者?劉子華表示，南韓設計力強，但台灣書籍的用紙和工法非常獨特，因此南韓讀者即使讀不懂文字，也願意下手收藏具設計美感的書籍。此外，南韓近年吹起學習中文的潮流，如詩集、圖文書這類文字量較少的書，也能吸引南韓的中文初學者。

原本在大型出版集團工作的林慧美，數年前離開集團成立獨立出版社木果文創。她表示，台灣傳統出版面臨轉型困境，獨立出版社可以做更多實驗、幫出版找出路。

五、六年前轉型成功的首爾書展，在台灣出版界累積好口碑。林慧美聽聞首爾書展有許多做出版的新鮮創意，向書展申請進駐獨立出版區，成功獲選。她發現來首爾書展的出版社，一定會幫書籍製作周邊商品，也入境隨俗地做了好幾款周邊商品。這幾天擺攤下來，她發現確實許多讀者是先被周邊商品吸引，進而「順便」帶走這本書，「只要能讓讀者親近書、帶走書，出版界就有希望。」

首爾國際書展有一個面積寬廣的「書村(Book Villige)」，供獨立出版社擺攤、天天人潮爆滿。記者陳宛茜／攝影
首爾國際書展有一個面積寬廣的「書村(Book Villige)」，供獨立出版社擺攤、天天人潮爆滿。記者陳宛茜／攝影
首爾書展充分發揮周邊商品經濟的魅力，大會製作的2025書展袋，每天都是一上架便被搶光。記者陳宛茜／攝影
首爾書展充分發揮周邊商品經濟的魅力，大會製作的2025書展袋，每天都是一上架便被搶光。記者陳宛茜／攝影
首爾國際書展的「書村(Book Villige)」供獨立出版社擺攤。台灣也有三家獨立出版社來此擺攤，圖中為南方家園總編輯劉子華。記者陳宛茜／攝影
首爾國際書展的「書村(Book Villige)」供獨立出版社擺攤。台灣也有三家獨立出版社來此擺攤，圖中為南方家園總編輯劉子華。記者陳宛茜／攝影

首爾 文創 南韓

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