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未來一周高溫 午後留意短暫陣雨

聯合報／ 記者邱瓊玉陳雨鑫／台北報導

昨天是夏至，各地都感到炎熱高溫，中央氣象署直言，由於太平洋高壓比較強，未來一周都屬於高溫炎熱天氣，高溫可達卅一度至卅六度，即便下雨，天氣也不會感覺比較涼，這也宣告夏季正式來臨。

隨著氣溫不斷攀升，熱傷害患者也增加，據衛福部統計六月一日至十九日，總計有三七九人次因熱傷害就醫。氣象署今也針對台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣等七縣市發布高溫警報，恐有連續出現卅六度高溫的機率。提醒民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象署表示，傳統定義上的梅雨季是五、六月，不過目前看來，鋒面都是在北邊，因此目前正值日本、南韓梅雨季，台灣幾乎已經不會受到鋒面影響，實質上算是「出梅」了。

氣象署表示，由於太平洋高壓強烈，未來一周都屬於高溫炎熱天氣，今天台灣吹西南風，各地都是多雲到晴天氣，僅清晨到上午，中南部會有零星短暫陣雨，大台北地區、東北部以及其他山區，則要留意午後局部短暫陣雨。

氣象署提到，周二、三，環境轉成偏南風，中南部會有零星短暫陣雨，中午過後，各地山區、大台北地區、中南部則要留意午後局部短暫雷陣雨。

氣象署說，周四開始，水氣增加，環境偏西南風，各地雲量增加，迎風面南部會有不定時短陣雷陣雨，其他地區則依舊要留意局部短暫雷陣雨；周五、六隨著南方雲系北移，東部、東南部留意不定時短暫陣雨。

高溫 雨量 熱浪 天氣動態 夏天

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