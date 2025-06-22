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台中89歲嬤自學 復刻台中舊車站

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
八十九歲黃麗琴自學襯紙工藝，復刻舊台中火車站模型。記者陳敬丰／攝影
八十九歲黃麗琴自學襯紙工藝，復刻舊台中火車站模型。記者陳敬丰／攝影

活到老學到老，八十九歲的黃麗琴卅多年前從公賣局退休，她自學襯紙工藝，用一張張襯紙，黏貼出台中火車站等各種建築微縮模型，活出不一樣的退休人生。

台中某巷弄裡這間不起眼的房子裡，牆壁與櫥櫃擺滿「迷你建築」，一眼就能認出總統府、菸酒公賣局、台中州廳與台中舊火車站，加上小型的店舖、住家，靠近細看還有汽車與人偶，精細做工，令人彷彿置身專業的建築模型收藏館。難以想像，這些精緻的建築模型竟是黃麗琴用簡單的襯紙與木條製作。

「我大概民國七十幾年開始做模型，起初是用裝潢剩下的木條，看一本模型書學著做，後來去美術社找到能雕刻的襯紙，做出紅磚效果，愈做愈有興趣。」黃麗琴從小在台中舊市區穿梭，畢業後進入公賣局，退休後學英文、國畫、電子琴、吉他，也會跳交際舞，而投入最多時間的，還是每天沉浸二、三個小時做襯紙模型。

黃麗琴的兒子胡先生深諳媽媽喜歡學新東西，還要留下成果。例如她去長青學苑學英文，寫下滿滿筆記，連發音都細細標註，還被講師借去當教材；琳瑯滿目的襯紙建築也是自學的成果，她不僅能看著不同角度的照片模擬全景，還能透過車輛等參照物建立比例尺。

黃麗琴的襯紙建築創作物，都是早年的生活軌跡，例如台中舊車站是她幼時的遊樂場，車站門口的計程車、軌道上的列車與月台上旅客，都是回憶中的風景。

黃麗琴說，沒有想成為誰的目標，對生活充滿熱情，想做什麼就去做。

銀髮族 退休 自學 總統府 建築

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