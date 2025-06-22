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短照服務申請暴增 縣市經費告急

聯合報／ 記者葉冠妤陳雨鑫吳淑玲／連線報導
我國邁入高齡社會，長照家庭也愈來愈多，喘息需求大增，以短期照顧為例，今年截至四月，服務人次就高達卅六點二萬。示意圖。圖／聯合報系資料照片
我國邁入高齡社會，長照家庭也愈來愈多，喘息需求大增，以短期照顧為例，今年截至四月，服務人次就高達卅六點二萬。示意圖。圖／聯合報系資料照片

我國邁入高齡社會，長照家庭也愈來愈多，為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護工休假權益，現行有擴大喘息、短期照顧等兩種喘息服務，不過近年來喘息需求高，部分縣市短照申請案量大增，其中台南市短照服務經費五月即已用罄，暫停申請，引發家屬恐慌，擔憂無法再申請。

對此，台南市政府社會局表示，台南去年申請短照服務有一點二萬多人，今年五月增加至二萬人，導致原本核定的補助款不足，已提報追加預算。勞動部則說，上周已發文同意台南市政府增加預算。

為強化外籍看護休假權益，只要符合長照等級第二級至第八級並聘有外看者，除「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，還可申請「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，兩者累計可達一年五十二天。

根據勞動部統計，短照服務開辦首年、二○二三年，服務人次僅十四點七萬人次，去年增至五十五點八萬人次，增幅百分之二七九點六。今年截至四月，服務卅六點二萬人次，等於光今年前四個月人次，就已達去年的三分之二。

不只短照服務使用人次大幅增加，截至去年十一月，擴大喘息服務人次達約一○六萬人次，與前年同期約八十三萬人次相比，服務人次也成長約百分之廿七。

由於短照服務申請人次猛爆性成長，勞動部編列的就安基金預算也不斷增加，去年預算一點九億元，今年二點八億元，明年編列五點六億元，預算直接翻倍。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國說，因各縣市短照服務使用狀況不同，今年初已盤點各縣市預估新增經費，將視各縣市執行情形調整經費，不會讓短照服務停止。

衛福部長照司副司長吳希文表示，長照二點○提供照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等四項補助，申請人數皆在成長。

他解釋，聘僱外看的家庭申請長照，唯一受到限制的是申請「照顧及專業服務」，但如果外看不幸逃逸，或等待外看轉移期間，被視為「尚未聘僱外籍看護」，該期間仍可申請「照顧及專業服務」項目中的專業服務。

不過，因應未來使用外籍看護的人數即將增加，衛福部日前公告自九月起，即使有聘僱外籍看護，也能申請「照顧及專業服務」，開放照顧家庭可使用社區日照及家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務。

高齡化 長照 外籍看護 勞動部

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