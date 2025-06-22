民團憂人力不足：快檢討短照政策

短期照顧的喘息服務人次暴增，各縣市恐陸續出現經費用罄狀況。家庭照顧者關懷總會建議，在即將進入長照三點○的時刻，勞動部應重新檢討短照政策，通盤評估經費、居喘員人力，尤其是當使用量暴增，居喘人力是否足夠支應會是關鍵。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，由於一般國人家庭的長照喘息使用率一直不高，因此當初設計外看家庭的喘息額度時，誤判情勢，以為使用率也不會太高，忽略國人照顧者是照顧親屬，相對不願意多花一分錢在喘息服務上，但外籍看護休息是屬於剛性需求，是放假的概念，使用喘息上沒人在客氣。

她指出，除剛性需求，聘僱外看家庭的喘息額度幾乎多了國人額度近三倍，無怪乎申請人次成長快速。陳景寧提醒，一般居家服務人力已緊繃，再支援喘息服務很困難，當申請人次爆量、居喘人力卻不足，只會雪上加霜，導致喘息服務看得到、用不到。

陳景寧說，勞動部除應重新檢討短照政策的經費規畫、居喘員人力，政府的喘息服務也該改變思維，創造互助喘息模式，由一名照服員搭配一到兩名志工，利用日照中心的周末時段，同時照顧六到八名長輩，既可解決照服員缺工問題。

台灣失能者家庭暨看護雇主協會理事長張姮嬿說，勞動部應去了解使用人次暴增原因，是有家庭濫用？還是提供喘息額度也已經無法滿足長照家庭需求。短照政策立意良善，但不該出現經費短缺，影響的是長照家庭。