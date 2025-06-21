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楊双子、瀟湘神首爾開講 用飲食妖怪挖掘台灣歷史

中央社／ 首爾21日專電

作家楊双子、瀟湘神今天在首爾國際書展開講，兩人分別在著作中用飲食、妖怪等娛樂題材，講述台灣歷史、政治的嚴肅議題，引發韓國讀者好奇。

首爾國際書展18日至22日在首爾COEX展覽中心舉行，楊双子、瀟湘神今天以「嚴肅的命題，娛樂的手段：百合、奇幻、妖怪、美食裡的歷史傷痕」為題，與讀者分享寫作契機與作品背後的台灣。

瀟湘神說，台灣妖怪研究在2014年的318太陽花運動後逐漸活躍，因為在學運過程中，對中國有所戒備的族群面臨親中族群的批評，認為「台灣文化就是中國文化，為什麼要排斥」；因此人們透過研究「妖怪」這個文化符號，用台灣特有的妖怪來「畫出一條界線」。

他也指出，在台灣要談論政治歷史問題相當困難，因為每個人都已經有既定的政治立場，不會去接受不同立場的說法，但奇幻小說的特點在於自由、架空，反而能移除人們的戒備，當發現時，已經被作者引領著開始思考這些問題。

像他在「臺北城裡妖魔跋扈」中，虛構了日本沒有參加二次世界大戰及一些台灣仍在日本統治之下的背景，透過與現實切割，避開部分純粹批判日治時期、拒絕談論當時現代化建設的敏感神經，用描述日本政府的視角，將國民政府的做法並置，藉此激起讀者思考。

楊双子也表示贊同，她在318學運時期開始決定要寫描寫女性情誼的歷史小說，「過去從中國史觀來看，台灣只是邊陲，有沒有可能用台灣的視角來寫台灣的故事」，於是創作了「花開時節」、「花開少女華麗島」等作品。

她也同樣將飲食視作一種文化符號，剛推出韓文版的「四維街一號」描寫的都是平平淡淡的日常生活，主角們在餐桌上吃吃喝喝聊飲食，但了解台灣多民族背景的讀者就會從字裡行間找到關於這些人出身背景的線索。

「飲食就是日常到不會讓人起戒心，所以用飲食來談政治，其實是很聰明的做法」，楊双子舉例，對飲食的「位階」看法其實都與歷史、政治權力的發展有關，例如隨著中華民國政府來台的各支菜系中，江浙菜一般被認為最高級，「那是因為蔣介石他們家吃的就是江浙菜」。

而台灣菜過去被視為上不了檯面，在解除戒嚴、2000年本土化的總統陳水扁上台後，人們看待台灣餐桌、料理的視角才逐漸改變，「飲食本身就存在很深刻的文化位階問題」楊双子說，民主化之後，人們才能相對平等地看待這些食物。

楊双子 日本

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