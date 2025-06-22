聽新聞
0:00 / 0:00
發現野生動物幼體落單 先別急著介入
不肖獵人掏巢帶走雛鳥或幼獸，常宣稱在野外撿到的。若碰上落單的野生動物幼體，該怎麼辦？專家表示，不要急著想救，先確認是否真的需要救援，有的動物爸媽在附近看望，或者會定期回巢穴，任意動手反而像綁架，建議找專業單位評估。
四到八月是鳥類繁殖季，在野外或都會區綠地常有幼雛落單，不少人發現後愛心爆棚，將幼鳥帶離現場或餵食飼料，反而害得鳥兒骨肉分離。北市動保處曾獲報，有台灣藍鵲幼鳥掉落人行道，救援人員到場時，發現親鳥在樹枝上觀察，幸好幼鳥沒被帶走。
玉山國家公園塔塔加大鐵杉附近，去年初有落單的小山羌頻頻鳴叫，身上還有斑點，仍在哺乳期，彷彿走失落單，大批遊客包圍拍照，玉管處發現時離勸遊客，讓小山羌留在原地等候母山羌，隔天卻凍死；推測是幼羌留有人類氣味，導致母山羌不敢靠近。
農業部生多所動物組長張仕緯提醒，民眾看到野生動物幼獸落單不要圍觀，或急著想救牠，若把毋須救援的野生動物帶走，未來恐難以返回野外；當遇到幼獸、幼雛落單或動物受傷，建議打電話給當地農業局處或野生動物急救單位，描述狀況，由專業人員判斷後續行動。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言