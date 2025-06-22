發現野生動物幼體落單 先別急著介入

不肖獵人掏巢帶走雛鳥或幼獸，常宣稱在野外撿到的。若碰上落單的野生動物幼體，該怎麼辦？專家表示，不要急著想救，先確認是否真的需要救援，有的動物爸媽在附近看望，或者會定期回巢穴，任意動手反而像綁架，建議找專業單位評估。

四到八月是鳥類繁殖季，在野外或都會區綠地常有幼雛落單，不少人發現後愛心爆棚，將幼鳥帶離現場或餵食飼料，反而害得鳥兒骨肉分離。北市動保處曾獲報，有台灣藍鵲幼鳥掉落人行道，救援人員到場時，發現親鳥在樹枝上觀察，幸好幼鳥沒被帶走。

玉山國家公園塔塔加大鐵杉附近，去年初有落單的小山羌頻頻鳴叫，身上還有斑點，仍在哺乳期，彷彿走失落單，大批遊客包圍拍照，玉管處發現時離勸遊客，讓小山羌留在原地等候母山羌，隔天卻凍死；推測是幼羌留有人類氣味，導致母山羌不敢靠近。

農業部生多所動物組長張仕緯提醒，民眾看到野生動物幼獸落單不要圍觀，或急著想救牠，若把毋須救援的野生動物帶走，未來恐難以返回野外；當遇到幼獸、幼雛落單或動物受傷，建議打電話給當地農業局處或野生動物急救單位，描述狀況，由專業人員判斷後續行動。