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私養野生動物又棄養 恐釀公衛災難

聯合報／ 記者賴香珊江良誠簡慧珍／連線報導
早年白鼻心（果子狸）就曾因可愛在台掀起飼養熱潮，但2003年被發現可能是SARS病毒的中間宿主，引發棄養潮與防疫恐慌。圖／聯合報系資料照片
早年白鼻心（果子狸）就曾因可愛在台掀起飼養熱潮，但2003年被發現可能是SARS病毒的中間宿主，引發棄養潮與防疫恐慌。圖／聯合報系資料照片

今年三月底，農業部生物多樣性研究所獲報，南投鹿谷鳳凰谷有三隻大赤鼯鼠遭棄養，野生動物急救站判斷是掏巢所得，未來能否野放？恐怕不樂觀。專家認為，人為飼養野生動物，尤其從幼體就被捕，失去野外生存能力，一旦遭棄養就只能等死，甚至恐釀公衛災難。

生多所動物組長張仕緯說，野生動物被當寵物，關在屋內或籠中，活動空間小易受限，自然環境可攝取多元食物，人工飼養提供的種類少，也許能活著，但通常不健康。

野灣野生動物保育協會表示，野生動物不是寵物，每種動物有牠的生活需求，常因不當照顧與錯誤餵食造成各種疾病，甚至因無法消化，導致消化道出血、潰瘍、死亡。

專家表示，幼雛、幼獸在野外仰賴成體，模仿覓食、躲避天敵等生存技巧，大自然就是教室，一旦被人工飼養，失去學習機會，也缺乏同物種社會化過程，不懂得覓食，連啼叫、肢體語言等都無法理解其意義，未來遭棄養，恐怕難以存活。

更重要的，野生動物還有人畜共同疾病，傳染病帶原等問題。野灣協會表示，早年農委會（現為農業部）基於台灣獼猴是社會性動物，恐有人畜共通疾病，明令禁止飼養，違法可開罰沒入，難道其他野生動物就沒有？

專家說，早年白鼻心（果子狸）在台掀起飼養熱潮，還有合法繁殖場，但當年被發現可能是ＳＡＲＳ病毒中間宿主，引發棄養潮與防疫恐慌；新冠病毒的傳染來源也被懷疑與野生動物有關，其他像伊波拉、利百病毒等，也是從野生哺乳動物傳入人體，私養野生動物若帶病原，將構成重大公衛風險。

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