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買賣野生動物執法者罰不到 保育團體批卸責

聯合報／ 記者賴香珊江良誠簡慧珍／連線報導

掏巢危害野生動物生態，卻幾無開罰案例。保育團體表示，像鼯鼠、巨嘴鴉等市場寵兒，在台灣皆無合法的繁殖商，無論是第一手取得或在寵物店購買，必定來自野外，這類手法明顯觸法，主管機關稽查不力，根本是卸責。

根據野生動物保育法，未經許可獵捕一般類野生動物或販售，可開罰六萬至卅萬元；針對掏巢或販售個體，由地方政府查證。據了解，各地有取締獵捕綠繡眼等零星個案，但針對掏巢等行為幾無開罰案例，讓掏巢者更肆無忌憚。

「行政部門就是推諉、怠忽職守。」台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，取締掏巢或獵捕等行為，並非像想像的窒礙難行，主管機關應要求持有非合法繁殖的野生動物，說明取得來源，並實地勘查，若來源有問題就應依法舉發。

陳玉敏說，野保法規定，獵捕一般類動物應在地方主管機關畫設的區域，但各地都未畫設，就算聲稱是撿到的、自己跑來的或別人送來的，縱使難以舉證，也應該嚴格溯源，更何況還有動物保護法，違法飼養就是騷擾，才能讓盜獵者卻步。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，部分民眾鑽法律漏洞，聲稱持有一般野生動物不違法；執法的保七總隊以保育類為主，一般類面臨執法斷鏈、無公權力執法的窘況。

野鳥學會理事李璟泓呼籲「沒有買賣就沒有傷害」，政府應嚴禁、嚴查野生動物交易，罰款若罰不怕，最好提升到刑法律位階，加強保護力。

野灣協會認為，不論是保育類或一般類，政府都應完全禁止持有，且應有明確罰則；針對救傷或特殊狀況，應訂定通報、留置規範，例如發現後立刻通報主管機關，並依其指示或限時交付專業單位處理。

陳玉敏質疑，野保法對一般類動物保護過於寬鬆，農業部未積極修法，反而放任非法持有或獵捕者「鑽漏洞」，應修法防堵，才能斷絕非法供應鏈。

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