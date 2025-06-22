路樹維管權責分散 保障有落差

路樹倒塌造成傷亡時有所聞，台中逢甲大學日前還發生校樹壓死男碩士生悲劇。桃園市路樹多達11萬棵，因權責單位不同，路樹是否投保公共意外險不一，「同市不同命」，民代呼籲統一投保，市府將建議公所編足投保經費；台中市則請維護廠商投保、樹木健檢。

民進黨議員王珮毓說，桃園路樹多但維管權責分散，15公尺以上道路歸養工處管、15公尺以下由各區公所負責，省道則是公路局委由區公所幫忙，保險各自負責，也導致各地投保項目不盡相同，有些地方因經費不足，甚至沒有投保。

「同樣是道路，安全保障與權益不應該存在落差。」王珮毓也提到，桃園2023年小犬颱風期間發生路樹壓死人，建議市府應該有統一替路樹投保的做法，拉高投保單位層級，提升民眾保障。

據查，桃園只有養工處負責的路樹投保公共意外險跟天災險，每年花費約240萬元，桃園、中壢、八德區公所的路樹只有公共意外險，平鎮、龍潭、楊梅等公所則找不到保險公司承保。

桃園市養工處回應，各地樹種不同、維護管養情形不一，若範圍和數量過大，保險公司也會望之卻步，養工處在轄管範圍就分成6區投保；目前正準備編列明年度預算，會建議各公所把經費編足，投保完整的公共意外險和天災險，讓保障不至於有落差。

台中市建設局指出，全市22萬株路樹，有編列預算統一將路樹納入維護契約，由維護廠商投保公共意外責任險，但天災等不可抗力不在保險範圍；今年針對人車流量較大路段路樹健檢，共5千棵。

新竹市工務處說，針對行道樹皆編列預算進行維護及投保公共意外責任險，但天災等不可抗力不在保險範圍；竹市行道樹約1.7萬株，定期樹木巡檢，今年重點路段及影響行安修剪近3600株。