自強號車廂有蛇！球蟒躲椅下被逮 台鐵換列車編組再發車

台鐵七堵站在今天下午4點多清潔人員在一列自強號車廂發現一條蛇，通知消防局委外廠商抓蛇，台鐵立即更換整輛列車編組發車。後來找到一條寵物蛇「球蟒」，懷疑是乘客落下的，還要進一步釐清。

台鐵公司說明，今天第116次PP自強號，編組到達七堵機務段入庫整洗，原作139次運用，經清潔人員於車上清掃時，發現第3車有寵物蛇，隨即依規定通知機務段值班人員。

台鐵表示，值班人員接獲通知後除立即更換編組作139次運用外，並通報消防局到車上捕捉，約在今晚5時40分捕獲並帶走，後續機務段人員及再對該編組全面細部檢查，未再發現。

據查，該蛇為寵物蛇球蟒，疑似為旅客攜帶上車遺漏。台鐵指出，依鐵路法規定，民眾未依規定自行攜帶動物進入車廂，不聽勸阻者，可罰1500元以上、7500元以下罰鍰。