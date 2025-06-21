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自強號車廂有蛇！球蟒躲椅下被逮 台鐵換列車編組再發車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片
台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片

台鐵七堵站在今天下午4點多清潔人員在一列自強號車廂發現一條，通知消防局委外廠商抓蛇，台鐵立即更換整輛列車編組發車。後來找到一條寵物蛇「球蟒」，懷疑是乘客落下的，還要進一步釐清。

台鐵公司說明，今天第116次PP自強號，編組到達七堵機務段入庫整洗，原作139次運用，經清潔人員於車上清掃時，發現第3車有寵物蛇，隨即依規定通知機務段值班人員。

台鐵表示，值班人員接獲通知後除立即更換編組作139次運用外，並通報消防局到車上捕捉，約在今晚5時40分捕獲並帶走，後續機務段人員及再對該編組全面細部檢查，未再發現。

據查，該蛇為寵物蛇球蟒，疑似為旅客攜帶上車遺漏。台鐵指出，依鐵路法規定，民眾未依規定自行攜帶動物進入車廂，不聽勸阻者，可罰1500元以上、7500元以下罰鍰。

基隆市消防局表示，目前並無抓蛇業務，抓蛇為市府委託廠商處理。

自強號車廂有蛇！球蟒躲椅下被逮台鐵換列車編組再發車。記者游明煌／翻攝
自強號車廂有蛇！球蟒躲椅下被逮台鐵換列車編組再發車。記者游明煌／翻攝

寵物 台鐵

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