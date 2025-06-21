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從紀實到結合AI 聯展呈現台灣當代攝影

中央社／ 台北21日電

「沃壤新葩：2025台灣當代攝影11人聯展」迎接展期倒數，從中展現紀實攝影如已故詩人周夢蝶、歌手陳達身影，或結合AI的攝影藝術，多名參展藝術家今天齊聚一堂，暢談攝影之路。

策展人林添福今天向中央社記者分享，「沃壤新葩」展名源自此次參展攝影家莊靈，莊靈2012年在上海城市藝術博覽會中策劃「沃壤新葩：當代台灣攝影精華的匯聚」展，集結台灣橫跨3代11名攝影家作品，此次也以同樣展名，象徵不同類別、領域的參展攝影家，期望未來還能以「沃壤新葩」之名辦展。

「沃壤新葩：2025台灣當代攝影11人聯展」參展攝影藝術家包含莊靈、張國治、林添福、何經泰、葉陶軒、鄧博仁、蔡文祥、張智銘、章光和、黃文勇及洪世聰。今天在章光和主持下，由莊靈、林添福及蔡文祥分享作品理念與攝影之路。

莊靈此次展出早年拍攝詩人周夢蝶及歌手陳達作品，凝聚眾人時代回憶。他說，他的拍攝方法單純就是「喜歡自然」，所謂自然就是人物也很自然，不刻意擺拍或是更換背景，人物是什麼樣的狀態，他就拍下什麼模樣。

莊靈拍攝周夢蝶與陳達2幅作品均為1970年代，當時莊靈初到台視擔任記者，常常會到明星咖啡廳採訪，看見當時都在咖啡廳騎樓擺攤的周夢蝶，覺得他太有特色，便隨手拍了下來；陳達更是他在台北圓山公園偶遇，甚至他當時還不曉得那是陳達，但聽見陳達滄桑的歌聲，便拍了下來。

蔡文祥則展出以拼貼手法完成作品，他認為，拼貼是所有創作中容易讓人啟發思考或創意的方式，可以實驗不同媒材進入攝影時會造成什麼樣的效果，透露出不同資訊，讓畫面更意猶未盡。

「沃壤新葩：2025台灣當代攝影11人聯展」即日起在台北乙皮畫廊展出至22日。

詩人 咖啡廳

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