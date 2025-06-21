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出梅入夏了！未來一周高溫炎熱 七縣市明飆破36度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象署表示，未來一周都屬於高溫炎熱天氣，高溫可達31度至36度，也宣告夏季正式來臨。聯合報系資料照
中央氣象署表示，未來一周都屬於高溫炎熱天氣，高溫可達31度至36度，也宣告夏季正式來臨。聯合報系資料照

今天是夏至，各地都感到炎熱高溫，中央氣象署直言，由於太平洋高壓比較強，未來一周都屬於高溫炎熱天氣，高溫可達31度至36度，即便下雨，天氣也不會感覺比較涼，這也宣告夏季正式來臨。

氣象署也針對台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣等七縣市發布高溫警報，明天有連續出現36度高溫的機率。提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象署表示，傳統定義上的梅雨季是5、6月，不過目前看來，鋒面都是在北邊，因此目前正值日本、南韓梅雨季，台灣幾乎已經不會受到鋒面影響，實質上算是「出梅」了。

不過氣象署也說，由於太平洋高壓比較強烈，因此未來一周都屬於高溫炎熱天氣，明天台灣吹西南風，各地都是多雲到晴天氣，僅清晨到上午，中南部會有零星短暫陣雨，大台北地區、東北部以及其他山區，則要留意午後局部短暫陣雨，其中大台北地區、南高屏、雲林、彰化則可能會有高溫資訊。

氣象署提到，下周二、三，環境轉成偏南風，中南部會有零星短暫陣雨，中午過後，各地山區、大台北地區、中南部則要留意午後局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，下周四開始，水氣增加，環境偏西南風，各地雲量增加，迎風面南部會有不定時短陣雷陣雨，其他地區則依舊要留意局部短暫雷陣雨；下周五、六隨著南方雲系北移，東部、東南部則要留意不定時短暫陣雨。

氣象署提醒，未來一周天氣炎熱，即便是降雨，氣溫也頂多僅下降一、兩度，兩、三度，體感上不會變得比較涼，外出要做好防曬，小心中暑。

氣象署針對台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣等七縣市發布高溫警報，明天有連續出現36度高溫的機率。圖／氣象署提供
氣象署針對台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣等七縣市發布高溫警報，明天有連續出現36度高溫的機率。圖／氣象署提供

高溫 氣象署

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