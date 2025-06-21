快訊

77歲駕駛精神不濟釀禍？北捷站前吊車輾死人 影片曝光路人驚：撞到了

造成嚴重打擊！伊朗最大核設施2度遭空襲 以官員：徹夜攻擊

抗癌20年逾30次手術百次化療 院方助辦感恩音樂會圓夢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，幫助長期抗癌鬥士小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。圖／院方提供
柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，幫助長期抗癌鬥士小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。圖／院方提供

「我想辦癌友歡樂會，感恩20年照顧與關懷我的醫療團隊。」55歲癌友小薇寫了張許願卡給柳營奇美醫院護理部蕭素秋部長。簡短話語是對抗癌症20多年心聲，也是對醫護團隊表達深深謝意。

為幫助長期抗癌鬥士圓夢，柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心共同籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，今天在音樂與陽光下小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。

蕭素秋說，小薇罹患惡性腫瘤逾20年，歷經多次重大復發、30多次手術、200多次化療與100多次放療。這些年憑著堅強意志走下來，更有一群不離不棄的醫護人員成為她生命中的依靠。

她說，這場活動除讓病友有機會聚會，也能在音樂裡分享心情療癒自己，更希望讓每位病友知道，他們的夢想是值得聆聽的。這不只是病人的夢，更是我們醫療團隊的使命，不僅強化病人自我價值，也讓臨床工作的醫療團隊找到更深的意義與使命。

院長黃順賢表示，每位癌症病友抗癌路上，都有一群視病猶親的醫護人員陪伴。小薇用生命告訴我們，醫療不只病程與藥物，更是支持與牽掛。我們陪伴她走過的每一段，也讓我們自己更堅定初心。

院方表示，血液腫瘤科醫師曹朝榮特聘教授，多年來一直是眾多癌友的精神支柱。他鼓勵病友與家屬說，「生命的價值，不在長度，而在深度。選擇感恩，是最有力量的回應。」期勉大家都能像小薇一樣，無論遭遇什麼困難，都能懷抱希望勇敢向前。

院方感謝三味曲樂團盧鴻毅、李國賜老師獲知緣由後深受感動，第一時間應允並無償演出，以動聽的音樂陪伴癌友與家屬共度生命慶典，現場氣氛溫暖而感人。

活動尾聲，小薇的家屬代表也上台表達深深感謝：「從媽媽確診癌症的第一天起，就有柳營奇美醫院的醫護團隊一路陪她走到今天。你們不只是她的醫師和護理師，更像是我們全家的親人。謝謝你們在她最痛的時候握住她的手，在我們最迷惘時給我們力量。這一場音樂會，是媽媽的夢，也是我們全家的感恩與告別病痛的儀式。」

柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，幫助長期抗癌鬥士小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。圖／院方提供
柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，幫助長期抗癌鬥士小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。圖／院方提供
柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，幫助長期抗癌鬥士小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。圖／院方提供
柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，幫助長期抗癌鬥士小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。圖／院方提供

音樂會 團隊

延伸閱讀

71歲翁罹患複雜性冠狀動脈疾病 多種手術搶回一命

影／高雄長庚啟動達文西單孔手術 首例66歲男攝護腺癌切除完成

前立委陳婉真今病逝清邁 抗癌十年積極爬山運動保持寫作

徐若瑄做1事抗癌成功 最新狀態曝光「夢回少女樣」

相關新聞

出梅入夏了！未來一周高溫炎熱 七縣市明飆破36度

今天是夏至，各地都感到炎熱高溫，中央氣象署直言，由於太平洋高壓比較強，未來一周都屬於高溫炎熱天氣，高溫可達31度至36度...

國家級警報響 尖石、橫山「山區暴雨」 大雷雨開炸桃竹

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、...

午後雷陣雨來了！ 對流發展旺 中部以北、東部11縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中部以北、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊...

六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

暑假即將來臨，不少學生都會相約出遊。近期新竹六福村主題遊樂園公布最新票價，主題遊樂園成人票價漲至1400元，若想連水樂園一併玩，票價竟要1800元，成為全台最貴遊樂園。貼文一出後，引起廣大民眾反彈。

台鐵下周一漲價 遺失物費用也調整 曾拾獲400萬現金、受刑人聯絡簿

遺失物百百款，台鐵曾拾獲的遺失物，除了400萬現金外，還有受刑人聯絡簿、運動內衣、冥用紅包等。根據統計，台鐵一年拾獲遺失...

日本全家「吃冰小物」只送不賣！大票網友敲碗：許願台灣跟上

夏季有不少人都喜歡吃冰消暑，一名網友分享，日本全家便利商店近期和老牌棒棒冰業者「パピコ」（Papico）合作，推出一款「迷你冰棒襪」，避免吃冰的時候手被冰棒凍傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。