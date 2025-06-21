抗癌20年逾30次手術百次化療 院方助辦感恩音樂會圓夢

「我想辦癌友歡樂會，感恩20年照顧與關懷我的醫療團隊。」55歲癌友小薇寫了張許願卡給柳營奇美醫院護理部蕭素秋部長。簡短話語是對抗癌症20多年心聲，也是對醫護團隊表達深深謝意。

為幫助長期抗癌鬥士圓夢，柳營奇美醫院護理部、社會服務部與癌症資源中心共同籌辦「癌友感恩庭園音樂會」，今天在音樂與陽光下小薇向照顧她的團隊獻上最深敬意與感恩。

蕭素秋說，小薇罹患惡性腫瘤逾20年，歷經多次重大復發、30多次手術、200多次化療與100多次放療。這些年憑著堅強意志走下來，更有一群不離不棄的醫護人員成為她生命中的依靠。

她說，這場活動除讓病友有機會聚會，也能在音樂裡分享心情療癒自己，更希望讓每位病友知道，他們的夢想是值得聆聽的。這不只是病人的夢，更是我們醫療團隊的使命，不僅強化病人自我價值，也讓臨床工作的醫療團隊找到更深的意義與使命。

院長黃順賢表示，每位癌症病友抗癌路上，都有一群視病猶親的醫護人員陪伴。小薇用生命告訴我們，醫療不只病程與藥物，更是支持與牽掛。我們陪伴她走過的每一段，也讓我們自己更堅定初心。

院方表示，血液腫瘤科醫師曹朝榮特聘教授，多年來一直是眾多癌友的精神支柱。他鼓勵病友與家屬說，「生命的價值，不在長度，而在深度。選擇感恩，是最有力量的回應。」期勉大家都能像小薇一樣，無論遭遇什麼困難，都能懷抱希望勇敢向前。

院方感謝三味曲樂團盧鴻毅、李國賜老師獲知緣由後深受感動，第一時間應允並無償演出，以動聽的音樂陪伴癌友與家屬共度生命慶典，現場氣氛溫暖而感人。

活動尾聲，小薇的家屬代表也上台表達深深感謝：「從媽媽確診癌症的第一天起，就有柳營奇美醫院的醫護團隊一路陪她走到今天。你們不只是她的醫師和護理師，更像是我們全家的親人。謝謝你們在她最痛的時候握住她的手，在我們最迷惘時給我們力量。這一場音樂會，是媽媽的夢，也是我們全家的感恩與告別病痛的儀式。」