醫療糾紛成行醫推力 專家：醫療傷害是醫療進步副產品

醫護離職現況屢次登上新聞版面，今年牙醫學系分數更首次超越醫學系，年輕世代不願選擇從醫，從醫者不願至急重症科別任職，背後原因除值班壓力、薪資待遇外，醫療糾紛也是關鍵因素。台灣醫事法律學會理事長張朝凱說，醫療糾紛發生「病人倒霉，醫師也不幸」，大家都不樂見，去年上路「醫療事故預防及爭議處理法」，可透過調解機制，讓醫病雙方各退一步。

張朝凱說，他擔任雙北衛生局、地檢署醫療糾紛調解委員，有時病人希望醫師道歉，但醫師認為「我又沒錯，何必道歉？」此時他會勸對方，經醫預法調解，醫療糾紛不會留下紀錄，可表示自己「感到遺憾」，取代道歉，軟化姿態讓病人接受，也有醫師當場向病人敬禮道歉，對方當場流下眼淚，也原諒醫師，「我才發現，原來大部分醫療糾紛，都是溝通不夠完善導致。」

醫療事故「去刑化」在國內討論多年，衛福部提出「醫預法」立法，盼以溝通關懷、爭議調解、預防除錯3原則處理醫療糾紛。醫師公會全聯會副秘書長林工凱說，過去各界對醫療事故態度，多強調咎責，意外發生後，先假定醫療院所、醫師有過失，但醫療糾紛源自醫療傷害，而醫療傷害事醫療進步不可避免的「副產品」，也是醫療先進國家共同面對的問題。

熟悉醫療糾紛判決的法官廖建瑜曾做統計，醫療民事判決過失類別，最大宗是「違反告知說明義務」，占31%。林工凱表示，此數據證實，醫療糾紛多源自醫病溝通及互動態度，除事前完整說明治療權利及副作用，醫療爭議發生當下，首要之務也是溝通與關懷，根據統計，去年全台各醫療院所，啟動關懷案件共4千件以上，醫療事故關懷占154件，多數醫院結案率大於7成。

林工凱說，知情同意的真正意義在於讓病患「聽懂、理解」，而非僅止於紙上簽名，並提醒醫師親自溝通、說明風險與預後，才能在法律層面與人情面向上同步滿足，術後關懷為降低糾紛重要環節；從統計來看，骨科、牙科與醫美為糾紛高風險科別，其共通點皆與「自費比例高」、「病患期待值高」有關，突顯醫療不僅是技術，也是一門期待與情感管理藝術。

不過，去年刑事訴訟法修法，醫師執行醫療鑑定必須具名，醫師因圈子小，參與鑑定恐導致同儕壓力等原因，不願為醫療糾紛案件鑑定報告具名，導致審判停擺。張朝凱說，根據台北市衛生局統計，光是台北市就有350案件等待中，且「不知會拖多久」，衛福部已規畫以「醫療專業意見書」取代鑑定書，由醫審會共同討論，個別醫師不必具結、具名或出庭。

張朝凱指出，國內醫療糾紛處理制度存在「醫師孤軍奮戰」的結構性問題，醫師公會雖設有會員服務機制，卻無實際支援能力，使得許多醫師在面對醫療訴訟時，必須自行尋求律師或外部專業協助。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，慢性病患者人數快速增加，現行療法效果有限，再生醫療漸成醫界新趨勢。高雄醫學大學再生醫學與細胞治療中心副執行長、中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓表示，再生醫療涵蓋幹細胞、免疫細胞治療及組織工程等技術，具備修復、替代及再生功能。以2021年為例，全球臨床試驗案件達2,046件，其中以癌症治療為主要應用，佔比高達52%，尤以血液惡性腫瘤的治療為最多。

陳崇桓指出，推動再生醫療法過程中，仍面臨許多挑戰。目前再生醫療雙法於去年6月三讀通過，但患者仍難以辨識合法或試驗中療法、且資訊落差大；其次，醫療廣告缺乏事前審核制度，造成未核准療法在網路上擴散；加上監管機關眾多，造成行政程序冗長。他建議，未來應推動連結《再生醫療法》與《製劑條例》、建立風險分級、強化病人參與倫理審查制度，以建立完善評估制度，同時保障醫療品質。

高雄醫學大學校長余明隆在論壇尾聲表示，在這次的論壇活動中，多位專家針對ESG在醫療所扮演的角色，到醫療管理如何創新、精進，以及智慧科技如何與長照3.0進行結合、如何預防醫療爭議等議題進行分享，內容充實而精采。

余明隆指出，高雄醫學大學結合產、官、學力量，針對健康醫療、永續台灣議題，持續挖掘問題、找出解方，讓社會朝向更美好、更健康境界。而這項活動可以圓滿完成，特別感謝高醫校友總會、高醫校友總會北區校友會與天成醫療體系董事長張育美與諾貝爾醫療體系創辦人張朝凱、聯合報健康事業部等鼎力相助，期盼往後有機會可以重新聚首，再次為台灣健康未來而交流、打拼。