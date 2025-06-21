長照醫養合一成趨勢 智慧科技與人才培育是關鍵

台灣今年邁入超高齡社會，帶來龐大醫療與照護壓力，智慧科技因而成為新工具，但台灣在全球智慧醫療評比中，僅有一家入榜，遠落後於鄰近日韓星等國。高醫校友總會等單位今日舉辦2025健康台灣永續論壇「智慧醫療，醫養新未來」，現場長照創新、醫療科技應用與人才培育各領域專家皆認為，應導入智慧醫療與跨專業整合照護，以響應即將推動的長照3.0政策，減輕醫護、照顧者壓力，並提升照護品質。

醫療與長照已緊密相關，在少子化浪潮下，融入智慧科技成為勢不可擋的趨勢。「AI是強化、是輔助，而不是取代人力！」前高雄市立小港醫院院長、高雄醫學大學醫學系教授郭昭宏分享，高雄醫學大學附設醫院已成功推動智慧床墊系統、防跌倒紅外線感應設備、定位追蹤系統等創新應用，減少長輩走失、跌倒等風險，並可監測異常行為跡象。

此外，該院也透過智慧醫療科技，將傳統人工護理紀錄流程自動化，大幅提升照護效率；透過整合生理與運動數據，建構全方位智慧照護網絡；協助失智者進行懷舊療法，以預防和檢測疾病、延緩失能；電子照護記錄系統讓長者從社區到醫院都能享有完整的醫療資訊銜接。

儘管面臨資料隱私、數位落差、人機互信等挑戰，郭昭宏強調，未來仍須持續與科技公司跨域合作，建構全國性溝通平台，將長照服務推向「更溫暖、更智慧、更永續」目標。

在論壇中，天成醫療體系董事長張育美以「AI視野打造醫療大健康生態圈」為主題進行演講，除了分享該醫療體系在醫療科技應用的創新經驗，如運用AI監測長照住民生命跡象等，張育美也呼籲政府應多鼓勵投資醫療AI產業，以提升台灣醫療科技競爭力。

張育美指出，目前台灣在全球智慧醫院評比中，僅有台中榮民總醫院1家入榜，相較韓國、日本各13家，新加坡7家，顯示台灣醫療科技整合仍有成長空間。該醫療體系特別設置醫師擔任資訊長及數位長，並推動臨床與科技深度結合。

在數據連結方面，天成醫療體系參考中國大陸明基醫院經驗，該院每日8000門診僅需2名掛號人員，透過全面數位化作業提升效率。該院亦導入AI輔助診斷系統，並將醫院與長照機構數據串聯，建構連續性照護網絡。

此外，該院採購5部最新CT設備，並搭載韓國開發的AI診斷系統，能提供即時影像分析與數據判讀，而韓國政府提供免費AI軟體支援新設備，值得台灣政府參考、借鏡。

張育美強調，目前200床長照機構建置成本已與醫院相當，達數十億元規模，唯有透過醫療與長照數據整合，才能有效運用資源，實現真正的「醫養合一」願景，為超高齡社會提供完整解決方案。

天成醫療社團法人天晟醫院副主任陳孝綱也說，天成醫療體系下轄三家醫院，考驗統合資訊、病人的能力，更需要借助智慧科技，但因智慧科技通常耗資千萬元，雖提升病人安全、效率、品質，卻無直接經濟效益，故引進與否取決於決策者思維。

在高齡照護科技快速發展之際，專業人才成為關鍵支撐。高雄醫學大學健康科學院長郭藍遠表示，高醫大承接教育部計劃，透過跨域學程、暑期戰鬥營與創業競賽等方式，匯聚生醫、資訊、工程、醫療等跨域專才，研發人工智慧應用於臨床、健康福祉器材開發、高齡友善環境設計等，並與產業、社區密切合作，建構完整的「數位健康生態圈」。