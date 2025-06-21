空前超大規模！雲門春鬥上演 破歷史紀錄

雲門的編創平台「春鬥」今年以前所未有的規模回歸，匯集來自台灣、日本與歐洲的編舞家，分別是巴魯・瑪迪霖（Baru Madiljin）、驫舞劇場藝術總監陳武康、小事製作總監楊乃璇、日本舞蹈科技雙棲創作者梅田宏明（Hiroaki Umeda）及台灣、匈牙利編舞雙人組合李貞葳與法庫亞．佐坦（Vakulya Zoltan），五組編舞家攜手雲門20位舞者，今明兩天在淡水雲門劇場登場。

來自屏東的蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯・瑪迪霖，長期透過舞蹈回應部落歷史與文化記憶，多次受邀國際多個重要藝術節演出。他說「這次編創過程中，蒂摩爾的技巧與雲門舞者激盪出非常不同的火花。」演出作品《她，以身盛裝》，以排灣族的母壺為概念，從女性滋養生命的意象出發，編織三位舞者的動作與身體能量。

小事製作藝術總監楊乃璇此次作品《誰在意你的生日願望》，從生活中感受到的無力感等情緒出發，轉化為舞蹈動能與創作語言。楊乃璇說，這次作品是與雲門舞者共創的微型世界，希望讓每個人找到自己所堅持守護的價值。舞者葉博聖表示，「這是一個讓我可以真正表達自己的舞作，我不用跳得像誰，而是像自己。」

日本編舞家梅田宏明，以作品中強烈數位元素與獨創的「身體動力法」（Kinetic Force Method），為全球知名藝術節常客，曾多次來台演出。英國《衛報》評價其作品「專注且簡練，營造獨特氛圍。」此次舞作《共生脈動》與六位雲門舞者合作，是他少見的大型群舞編排。梅田表示很開心舞者從這支作品撐過來，很想知道這次的合作會在他們身上留下什麼。

兩度獲得台新表演藝術獎的驫舞劇場藝術總監陳武康也首次參與春鬥。過去他長期進行跨文化合作，包括與法國編舞家傑宏．貝爾（Jérôme Bel）、泰國編舞家皮歇・克朗淳（Pichet Klunchun）等，此次與兩位雲門舞者合作雙人舞《博愛作》。陳武康表示，「這次順利地藉著舞者的才華，讓我有機會探索人生各種情感關係。」《博愛作》不以敘事為導向，而是營造一種當下共存的場域，邀請觀眾進入一段情感流動的練習過程。

旅居歐洲的編舞組合李貞葳與法庫亞・佐坦，曾以作品《崩－無盡之下》獲得台新藝術獎。此次創作作品《續曲》，靈感源自匈牙利小提琴家 Lajkó Félix 的即興演奏精神，將呈現一種持續變動、不斷生成的現場狀態。在創作過程中，亦透過結構的安排與舞者即興，引導舞者以身體回應當下。他們分享，這次的作品是一個打開的過程，很高興是和雲門舞者一起共度這個艱難又特別的創作旅程。

春鬥自 2001 年創立以來，已孕育超過50部作品，成為編舞家與舞者探索創作邊界的重要場域。雲門藝術總監鄭宗龍表示：「春鬥不是命題式創作，而是讓創作者回到最真誠的、最無遮蔽的地方，所有想法與實踐都會立刻被身體驗證。」他形容雲門舞者如同「超能力者」，能吸收並轉化多元的動作語彙，「五組編舞家其實是帶給舞者不同的挑戰與刺激，幫助他們的身體再往不同的地方推進。」

「春鬥2025」也延續近年開展的階段性作品呈現計畫，由創作者林品碩與賴韋蒓分別帶來進行中的作品《拋接的身體——之二》和《褶皺中的形變》，邀請觀眾進入舞作從無到有的過程。「春鬥2025」今明兩天在淡水雲門劇場登場，票券 OPENTIX 熱賣中。