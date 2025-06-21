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紫絲帶分級認證助社區防家暴 衛福部：初級預防比照公衛

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源（左）、衛福部保護服務司司長張秀鴛（右）。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源（左）、衛福部保護服務司司長張秀鴛（右）。記者李青縈／攝影

台灣家暴防治工作邁入新篇章，衛福部今舉辦第一屆日紫絲帶社區初級預防認證表揚典禮，衛福部部長邱泰源指出，防止家庭暴力就像公衛一樣，預防勝於治療，而遠親不如近鄰，在地的社區組織是最好的防暴網絡夥伴，本次透過1至3朵紫絲帶頒獎感謝社區預防的夥伴。

衛福部2017年起投入資源在家暴初級預防，推動宣導、培訓講師、辦理創意競賽等方案，截至去年底，全台已有851個實作社區積極推展防暴工作，涵蓋率約達20%。另有813位講師投入宣導行動，累計開辦逾7800場次、觸及超過58萬人次。

紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫，以1朵、2朵、3朵紫絲帶等三階段晉級方式進行防暴社區認證；第1屆紫絲帶社區認證結果，33個社區發展協會獲得1朵紫絲帶認證、7個社區發展協會獲得2朵紫絲帶認證。衛福部保護服務司司長張秀鴛說，2朵紫絲帶認證的7個社區，幾乎是制度設計的推手，協助本次指標推行，也是最早投入家暴防治的社區。

邱泰源說，社區初級預防工作用公衛的概念來看，就像人的健康，平時要多運動、注意飲食、作息正常，就不容易生病，所謂預防勝於治療。防暴工作也是一樣，透過宣導，讓每人具備防暴意識及敏感度，遇到暴力事件時得以辨識與通報，以達預防暴力發生及再發生的效果。

邱泰源期許每個獲得認證的紫絲帶社區，都能夠再接再厲，各自再朝向2朵紫絲帶與3朵紫絲帶社區認證的目標邁進，並成為台灣社區防暴工作的火車頭。

衛福部 家暴

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