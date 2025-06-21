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當紅陸劇《藏海傳》殺人毒草 台灣居然也有？

聚傳媒／ 特約記者賴御文報導
陸劇《藏海傳》。圖／摘自微博
陸劇《藏海傳》。圖／摘自微博

最近熱播的當紅陸劇《藏海傳》，裡面出現了一株殺人毒草，肖戰飾演的男主角藏海因為認出了這株毒草，才得以扭轉危機。有網友指出，這株毒草不但在現實中真的有，而且台灣就有。

劇中藏海說：「整株有毒的獨嶺南星是南沼州特有的毒草」。有網友根據這句話，認為劇中的獨嶺南星就是在中國南方常常可見的有毒植物「一把傘南星」。

一把傘南星確實「整株有毒」，這點跟劇中描述的一樣。塊莖毒性較大。如果食用了一把傘南星，會導致組織發炎，包括舌頭、喉嚨、口腔和食道，還會引起灼痛和疼痛，甚至會導致發聲困難、抽搐、昏迷，甚至呼吸抑制。單純直接接觸也可能引起麻木、刺激以及接觸性皮膚炎。從症狀來看，這兩種植物的毒性又跟劇中不一樣，因為劇中症狀還包括吐血、譫語以及死亡。

一把傘南星又叫山魔芋，在台灣也被稱為台灣天南星，中國醫藥大學中醫學系在「典藏台灣」網站提供的資訊指出：「含毒部位：全株有毒」，並且還提到「中毒原因：1. 誤食。同科植物磨芋屬、芋屬等的塊莖因與本品近似，且又可供蔬食用，因此，誤嚼其生塊莖易造成中毒。有報導，一女孩因誤食天南星塊根數口（約10g），10分鐘左右即出現舌麻、流涎、哭鬧不安等中毒現象。2. 皮膚接觸。在採集、加工去皮或炮制過程中，有時可因皮膚接觸而中毒。 3. 服用過量。 中毒表現：誤食中毒，初期可致咽喉燒灼感，口舌麻木，舌強流涎，咽頰充血，張口困難，口腔糜爛等，繼則中樞神經系統受到影響，出現頭昏心慌，四肢麻木，甚至昏迷、窒息、呼吸停止。皮膚接觸中毒可致搔癢腫脹。」

劇中的獨嶺南星有明顯的大白花，但是真實的一把傘南星比較讓人注意的是葉子的形狀像傘，至於花色則從淺粉紅色到深粉紅色都有。如果從外型來看，獨嶺南星與一把傘南星應該也不是同一種植物。

聚傳媒

粉紅色 中毒

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