英國建築師彼得庫克個展 描繪對未來台灣想像

曾打造如外星人造型的奧地利格拉茲美術館，英國建築師彼得庫克（SirPeter Cook）其實曾多次訪台，在今天開展的「山／市－彼得．庫克個展」中，他也描繪對未來台灣的想像。

庫克是英國建築團體建築電訊（Archigram）創辦人，2007年被英國女王授予爵士頭銜，還有瑞典隆德大學在2010年授予榮譽博士頭銜。他目前為倫敦皇家藝術學院資深研究員，並在皇家藝術研究院、倫敦大學學院及德國法蘭克福國立造型藝術學院擔任教授職位。

庫克的建築作品遍布日本大阪、德國柏林、法蘭克福、西班牙馬德里等地，最著名作品之一是與英國建築師柯林福尼爾（Colin Fournier）共同設計的奧地利格拉茲美術館，該美術館外型被比喻為「友善的外星人」。近期庫克與樂高合作完成「遊戲館」（PlayPavilion）設計，該作品6月起在倫敦肯辛頓花園蛇形藝廊展出。

台北當代藝術館表示，庫克在當代館帶來的「山／市－彼得．庫克個展」，展出2件現地裝置與13件數位版畫作品，以「秘密街道」與「共融地景」2個端點展開，呈現庫克在多次造訪台灣之後，深入島嶼內部，以一系列混合建築的隱喻，描繪對未來台灣的想像。

多次訪台後，庫克感受到這片土地的氣息已悄然滲入他的創作靈感。展覽中，他將所觀察到的種種矛盾現象轉化為一個充滿想像與探索性的空間，在展場中構築出一條邊界曖昧的「街道」，這條街道一端通往一座「都市化的森林」。

而從另一個方向望去，看似「自然」的景觀中卻隱現出異樣隆起與建築介入。庫克藉由這一系列的混合建築，呈現出都市與自然的交融和轉化，同時開展對種種未來可能性的思考。

「山／市－彼得．庫克個展」今天起至8月10日展出，地點在台北當代藝術館實驗展場MoCAStudio。