亞洲最大無肉市集千人朝聖 「食安守門員」首度曝光

由無肉新生活推廣協會與題陞自然農場合作主辦的《Vegan有型，永續超行-2025健走嘉年華》，今(21)日清晨七點登場。超過2,000名支持永續理念的民眾聚集在台中市政府前廣場，隨著主持人一聲鳴笛，踏上近一個半小時的健走，以腳步實踐環保信仰，成為今夏最有態度的城市畫面。

這項活動，同時集結了台灣、日本、韓國與馬來西亞等四國超過百家純植物品牌，在台中七期秋紅谷景觀生態公園，盛大展開2日亞洲純素市集Vegan Asia。

主辦單位強調，由21維根與11家NGO聯合設計的《地球重生》，不是一場普通的健走，也不只是一次逛市集的週末活動，這是一場「無肉生活革命」的起點。

市集以「零動物性成分」為核心訴求，所有美食、飲品與日用品皆堅持純素無添加，展現純淨健康生活的同時，強調對環境的實際行動。

作為全台最具行動力與挑戰性的無肉市集，更落實在現場的嚴格規範「裸買裸賣」，活動全程不提供、不接受任何一次性垃圾與包裝材，塑膠袋、免洗餐盒、外帶包裝等一次性用品全面禁用，參與者與攤商共同實踐無垃圾，傳遞真正的環境承諾。

其中有一攤位吸引許多民眾目光，崇智人文與教育基金會攜手國立中興大學特聘教授張健忠團隊，一同展示新研發的「複合式食安檢測平台」，此平台以創新科技，5分鐘即可驗出農藥殘留、病毒辨識(如COVID-19)、偽標食材、黃麴毒素等。

張健忠指出，「CSP複合式食安檢測技術」運用拉曼光譜分析結合3D奈米結構晶片，可在5分鐘內完成非破壞性檢測，樣品量僅需20μL，且無需抗體處理。

透過此技術，未來將打造成台灣在地的「食安守門員」，該平台不僅加快食安效率，更具備低耗材、高靈敏與易攜帶等優勢，將運用至農產初級加工，與校園營養午餐檢測等場域。