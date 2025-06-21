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電價改三時段收費「開冷氣要看時間」？ 台電：萬年謠言
萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電今日表示，這是假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認，若有看到親朋好友在群組轉傳相關訊息，也請一同支援澄清。
台電表示，目前我國有99％家戶用電是依「用電量」計費，隨用電量增加，適用不同級距費率，與用電時段無關，也就是說，民眾一天任何時間用電價格都一樣。此假消息所指，僅適用少數高用電戶的時間電價，且其中包含不同時段區分及價差訊息也都錯誤。
台電指出，民眾只要簡單三步驟，就可輕易確認自家是否是以用電量、不以時段計費的一般用戶，包含：1.透過電費帳單或台電APP，確認家中是「表燈非營業」用戶，且未標示「時間電價」文字；2.確認家中無主動向台電申請時間電價；3.若還是不確定，可撥打台電24小時客服專線1911，以家中電號或地址詢問確認。
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