電價改三時段收費「開冷氣要看時間」？ 台電：萬年謠言

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電今日表示，這是假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認，若有看到親朋好友在群組轉傳相關訊息，也請一同支援澄清。

台電表示，目前我國有99％家戶用電是依「用電量」計費，隨用電量增加，適用不同級距費率，與用電時段無關，也就是說，民眾一天任何時間用電價格都一樣。此假消息所指，僅適用少數高用電戶的時間電價，且其中包含不同時段區分及價差訊息也都錯誤。