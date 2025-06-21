個別醫院總額上路滿半年 邱泰源：有信心點值超過0.95

醫界喊話，希望健保總額像油價般，可以有彈性調整機制。衛福部長邱泰源說，應該要保護健保機制，在高齡化社會下，讓醫療院所順利經營、醫事人員有良好環境，有信心第二季健保點值將超過0.95元；明年的健保個別總額預計會採高成長率目標，將有政府預算撥補安全準備。

台灣醫院協會理事長李飛鵬，今早出席醫務管理學會會員大會表示，健保應該要建立總額不足時的調整機制，就像汽油價格浮動般，改變健保費調漲就有部長下台的政治禁忌。

邱泰源指出，健保制度的存在確保台灣人民不會因病而貧，或因貧而無法就醫，成為全球醫療平權的典範，應該要一起保護健保，特別是面對高齡化社會、醫療費用上升與醫事人員職場環境嚴峻等挑戰，讓醫事人員有更好的工作條件，也讓醫療機構能穩健經營。

「健保已經邁入第30年，早已有漲價公式」邱泰源說，今年健保總額在健保會委員等努力下，持續成長也更加健全，今年政府挹注相關預算700億元，罕病也有另外規畫20億元；不論是人民需要，不論是健保總額或是健保預算，政府都願意為健康持續投資。

邱泰源說，明年度健保總額可能會跟今年一樣，往高成長率方向執行，雖然可能會讓安全準備金可能略有不足，但政府會設法補足，請大家放心。今年第一季健保總額已達到0.946元，第二季有信心突破0.95元，達到立法院主決議目標。

根據政府日前推估明年健保總成長範圍，低推估為成長率2.942%、總額9644.1億元，高推估則是為5.5%、9883.1億元，最終總額範圍仍待國發會審查，並且再交由健保會協商討論，衛福部拍板。