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醫院有床沒人！缺工＋高齡壓垮急診 醫界對策一次看

聯合報／ 記者許凱婷林琮恩／台北即時報導
屏東縣政府衛生局長張秀君說，醫護短缺為全球議題，急診等待時間變長讓民眾很有感。記者葉信菉／攝影
屏東縣政府衛生局長張秀君說，醫護短缺為全球議題，急診等待時間變長讓民眾很有感。記者葉信菉／攝影

台灣醫療體系正面臨嚴峻挑戰，高醫校友總會等單位今天主辦2025健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，高齡加缺工，反映在今年急診嚴重壅塞情況，高齡讓慢性病長者增加，65歲以上長者人數突破400萬人，因尿路感染、肺炎等高齡疾病，需住院者變多，缺工卻讓醫院有病房，卻沒有護理人員提供服務，導致病人塞在醫院大廳走廊。

面對醫護離職潮，「調薪、理解新世代思維」才能得未來

洪子仁表示，2023年10月份醫院缺工最嚴峻，全台高達15%病床，因沒有護理師而無法開床，各醫院積極為護理人員加薪，他服務的新光醫院，近期已為護理師加薪達20%，但除薪資以外，年輕世代也在乎生活品質，年輕世代選擇「讓父母養」，願意從南部離家至北部醫院任職者變少，且為避免與家屬溝通的繁重工作，護理師傾向選擇只需要與醫師溝通的開刀房任職，病房反而招不到人。

屏東縣政府衛生局長張秀君說，醫護短缺為全球議題，急診等待時間變長讓民眾很有感。在第一線經常接到民眾請託，「我們家那位在急診待三天，還沒有病房住。」各界團體均設法改善醫護留任比率，然而，目前護理師留任比率低，截至今年5月，共領有執照護理人員共31萬人，實際在臨床執業者僅19萬，高達40%護理師不在臨床領域，亟需透過政策設計，讓新進護理人員「得到未來。」

屏東縣政府提出獎勵政策，若醫院調高本薪3千元以上，縣府另提供3千元獎勵金。張秀君指出，行政院已核定12項改善護理人力策略，但中長期制度從擬定至奏效需要時間，地方政府研擬短效措施，盼鼓勵醫院提高護理人員底薪，讓薪資發展正向成長，且調高底薪，可同步讓醫護人員退休金、保險給付等獲得保障，「政策引導制度，而制度會影響生態。」

「精實醫療」成醫院新解方，有效提升醫療效率

面對醫護人力出走潮，臺北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳表示「精實醫療」成為醫院新解方，強調以精實管理的方式走向永續經營。他指出，精實管理起源於豐田生產系統，強調消除浪費和持續改善，如今已廣泛應用於醫療產業。透過有效的精實管理策略，北市聯醫成功縮短患者等候時間、降低行政負擔並提高服務品質，例如：門診等待時間縮短46%、檢驗報告時間減少60%，有效提升病人滿意度。

邱逸淳強調，精實醫療必須與永續發展結合，透過減少浪費來降低碳排放及資源消耗，從而達成醫療的環境、社會及治理（ESG）目標。此外，數位科技的導入更是不可或缺的一環，包括建置遠距醫療平台、數據驅動精準照護，以此提高整體醫療效率。

臺北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳（左）、屏東縣政府衛生局局長張秀君（中）、台灣醫務管理學會理事長洪子仁（右）出席2025健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」。記者葉信菉／攝影
臺北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳（左）、屏東縣政府衛生局局長張秀君（中）、台灣醫務管理學會理事長洪子仁（右）出席2025健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」。記者葉信菉／攝影

護理師 屏東縣政府

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