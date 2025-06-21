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國家級警報響 尖石、橫山「山區暴雨」 大雷雨開炸桃竹

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉有山區暴雨通報，氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午4時19分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署發布大雨特報，今天中部以北、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。影響至晚上。

氣象署 暴雨 新竹

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