下周關注熱帶系統發展 賈新興：29日起環境有利颱風生成

今天是夏至。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天大致午後西北雨天氣型態，高溫悶熱。預測6月29日起至7月5日，環境有利颱風生成。另外，未來觀察下周四南海以及29日在菲律賓東方外海熱帶系統的發展趨勢。

天氣趨勢，他說，明天至下周四，於每天清晨台中以南沿海易有零星短暫雨，其中，明天，午後各地山區及北北基宜有局部短暫陣雨。下周一，午後山區有零星短暫陣雨。下周二，午後各地山區及臺中以南有零星短暫陣雨。下周三，午後西半部有零星短暫陣雨。下周四，午後西半部有局部短暫陣雨， 宜花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周五至下周六，於深夜至隔夜清晨，嘉義以南沿海有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。29日，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。30日受低壓帶影響，彰化以南及臺東有局部陣雨，午後桃園以南及花蓮易有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。