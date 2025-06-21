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《親密搶奪，誰在拿走你的錢？》22日新書分享 歡迎報名

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
作家高愛倫與律師李永然跨界聯手，所著《親密搶奪，誰在拿走你的錢？》，才上市不到半個月已經再刷。兩位作者預計於廿二日下午舉行新書分享會，時問是下午2:30到4:30，地點集思台大會議中心B1柏拉圖廳，歡迎前往參加。圖／作者提供
作家高愛倫與律師李永然跨界聯手，所著《親密搶奪，誰在拿走你的錢？》，才上市不到半個月已經再刷。兩位作者預計於廿二日下午舉行新書分享會，時問是下午2:30到4:30，地點集思台大會議中心B1柏拉圖廳，歡迎前往參加。圖／作者提供

「你不是守不住錢，只是人心變質從不預告！」作家高愛倫與律師李永然跨界聯手，所著《親密搶奪，誰在拿走你的錢？》，才上市不到半個月已經再刷。兩位作者預計於廿二日下午舉行新書分享會，時間是下午2時30分到4時30分，地點集思台大會議中心B1柏拉圖廳，歡迎前往參加。

金錢既是生活的資源，也是情感的考驗。它本身無善惡，但人們對金錢的態度與處理方式，會深深影響婚姻的穩定、長照的品質、家屬的團結與親情的維繫。高愛倫和李永然一起分享如何在婚姻、長照、家屬、親情間預先規劃理財，保護自己。

《親密搶奪，誰在拿走你的錢？》新書發表會台北場：

時間：6月22日（日）下午2:30〜4:30

地點：集思台大會議中心B1柏拉圖廳

地址：台北市大安區羅斯福路四段85號

交通：【捷運公館站】2號出口左轉，步行3分鐘即抵達（非台大校園內）

報名：https://books.cw.com.tw/feature/20250622?note=QRC-to2

憑書入場，2:00 開始自由入座

親情 婚姻 台大

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