健康台灣永續論壇 專家：醫療多耗能、環境永續成關鍵

在今天（6月21日）所舉辦的「2025健康台灣永續論壇-智慧醫療，醫養新未來」活動中，高雄醫學大學校長余明隆指出，台灣面臨超高齡社會來臨與人口老化、健保資源限制、醫療人力短缺等挑戰，為了克服這些挑戰，醫療機構在社會永續、共好的角色，更顯關鍵。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊分享「醫院如何致力於社會共融」；高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元院長，探討「永續健康需要服務的創新革命」；成功大學校長沈孟儒則針對「健康大數據永續平台的行動方案」進行分享。

余明隆認為，如果台灣醫療體系持續以永續健康、社會責任為重要目標，將更能「促進醫療體系與社會需求的對接」、「提升醫療韌性、公平性與創新能力」，並確保醫療服務不僅只是聚焦於疾病治療，而更能長遠提升社會整體健康福祉。

氣候變遷帶來重大衝擊 醫院永續策略刻不容緩

程文俊指出，近年來，醫院角色已逐漸從單純治療病患轉向預防疾病、承擔社會責任。他強調，醫療事業佔台灣溫室氣體排放量4.6%，高於國際平均4.4%，因此醫院必須積極投入節能減碳行動。

程文俊分析，如果不盡快採取行動，氣候變遷對台灣民眾健康將帶來嚴重衝擊，舉例來說，隨著氣候的轉變，台灣將持續增溫、冬季縮短、夏季延長，暴雨機率也會增加， 隨著夏季延長、暴雨機率增加，導致登革熱等傳染病風險上升，在高溫衝擊下，脫水、中暑機率與腦中風、心血管疾病風險等，都會增加，根據統計，58%傳染性疾病與氣候有關，這樣的環境變化，對呼吸系統、及心理健康都會造成影響。

程文俊分享國際趨勢時表示，2024年JCI國際聯合委員會已將永續標準納入認證要求，世界各大醫院紛紛採取永續行動。

此外，程文俊也以長庚紀念醫院為例，他說，長庚紀念醫院以「取之社會、用之社會」為理念，透過ESG策略推動永續發展，推動面向涵蓋偏鄉醫療、運動醫學推廣、兒少保護與弱勢關懷等公益項目，獲得國際肯定。程文俊強調，醫療永續是未來趨勢，永續與醫療績效可相輔相成，事實上，促進社會公平更是醫療體系重要責任。

永續轉型、數位轉型 齊頭並進

在發展醫療、健康永續行動的腳步上，高雄醫學大學附設中和紀念醫院也積極響應全球氣候行動與聯合國永續發展目標（SDGs），院長王照元表示，醫院以「永續轉型」與「數位轉型」為雙軸戰略主軸，在環境面致力於節能減碳、智慧建築與綠色醫療；在社會面強化病人安全、員工福祉與健康平權；治理面則透過資訊揭露、內部控管與利害關係人溝通，建立具透明度與責信的管理機制。

在具體行動上，包括醫院自2019年起連續發表永續報告書，2023年成立永續辦公室，制定短中長期碳中和目標與策略，王照元以產生最多廢棄物的手術室為例，透過分類、資源回收，在短時間內，每台刀一般廢棄物減少14.37％，感染性廢棄物減少27.49％，實踐醫療環保，期待未來碳排量逐年減半，最終達成淨零排放。

運用健康大數據 健康、醫學管理有效率

成功大學校長沈孟儒表示，前端健康促進的經濟價值是後端疾病照護的2.5倍，因此提出「健康大數據永續平台」行動方案，倡議建構以預防醫學為核心，結合大數據、運動科學與精準醫療，整合出跨域資源的前瞻健康管理體系。