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影／邁入超高齡社會 邱泰源鼓勵機構導入AI

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
台灣面臨醫護人力短缺與醫療人才出走的挑戰，衛福部長邱泰源指出，台灣已邁入超高齡社會，建立效率高、可近性強、兼顧永續的醫療體系，是衛福部當前首要任務。記者葉信菉／攝影
台灣面臨醫護人力短缺與醫療人才出走的挑戰，衛福部長邱泰源指出，台灣已邁入超高齡社會，建立效率高、可近性強、兼顧永續的醫療體系，是衛福部當前首要任務。記者葉信菉／攝影

台灣面臨醫護人力短缺與醫療人才出走的挑戰，為突破現況，2025健康台灣永續論壇「智慧醫療 醫養新未來」今日在台北登場，論壇由高雄醫學大學校友總會與多個醫療單位共同主辦，衛生福利部部長邱泰源出席致詞指出，台灣已邁入超高齡社會，建立效率高、可近性強、兼顧永續的醫療體系，是衛福部當前首要任務。

邱泰源表示，衛福部已成立三大人工智慧（AI）中心，積極推動智慧醫療創新應用，也將在長照3.0政策中鼓勵機構導入智慧科技。他說，行政院已核定長照3.0的部分發展目標，衛福部正推動「三升五顧」策略，包括提升機構品質力、智慧照顧力與受照顧者自主力，並導入五大智慧照顧輔助技術，涵蓋行動感知、移動支援、照顧支援、排泄支援與入浴支援。

長照 衛福部 永續

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