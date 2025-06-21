影／邁入超高齡社會 邱泰源鼓勵機構導入AI

夏季有不少人都喜歡吃冰消暑，一名網友分享，日本全家便利商店近期和老牌棒棒冰業者「パピコ」（Papico）合作，推出一款「迷你冰棒襪」，避免吃冰的時候手被冰棒凍傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-06-21 11:51