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亞洲最大繩索救援論壇登場 台灣救援技術走向世界舞台

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
來自九國十個救援組織，利用樹德企業生命樹交流繩索救援技術。圖／樹德企業提供
來自九國十個救援組織，利用樹德企業生命樹交流繩索救援技術。圖／樹德企業提供

亞洲規模最大繩索救援論壇R2CAS，20日起在南投登場，九國十個組織齊聚，展現台灣救援技術與國際接軌的能量，也是台灣歷來規模最大、層級最高的繩索救援國際交流活動

內政部消防署指導、亞洲知名「橋（Ch’iao）」比賽創辦人陳彥杰策畫的「R2CAS全球繩索救援賽事聯盟論壇」，分別在位於竹山的消防署消防訓練中心及南投市樹德半山夢工廠舉行，來自歐洲西班牙、比利時、斯洛維尼亞、匈牙利，南美洲智利，以及亞洲日本、韓國、泰國等地的繩索救援組織齊聚一堂，透過論壇推動標準技術流程、跨部門聯繫模式與實務演練，堪稱台灣與國際救援界深度接軌的重要里程碑。

消防署表示，繩索救援技術在特殊災難現場扮演關鍵角色，這次論壇是台灣在地能量與國際專業的直接對話，除展現技術底蘊，也強化亞洲區域的救援整備網絡。

論壇三天活動除20日消防署的30周年典禮，21日於半山夢工廠舉辦技術交流論壇，並在生命樹中庭實作示範，22日則由台灣隊伍在竹山訓練中心進行國際組織設計的情境演練。

陳彥杰表示，R2CAS是台灣第一次主導國際級救援組織論壇，代表台灣在技術救援領域已具備領導潛能，這是一個讓世界看見台灣的起點。

樹德企業董事長吳宜叡長期支持繩索救援發展，他說，樹德持續提供訓練空間與技術資源，盼藉由實務交流，協助台灣建立更堅實的救援能力，樹德樂於提供平台，支持台灣救援走向國際。

來自九國十個救援組織，利用樹德企業生命樹交流繩索救援技術。圖／樹德企業提供
來自九國十個救援組織，利用樹德企業生命樹交流繩索救援技術。圖／樹德企業提供
來自九國十個救援組織，利用樹德企業生命樹交流繩索救援技術。圖／樹德企業提供
來自九國十個救援組織，利用樹德企業生命樹交流繩索救援技術。圖／樹德企業提供

能量 日本 南投

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