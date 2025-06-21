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台鐵下周一漲價 遺失物費用也調整 曾拾獲400萬現金、受刑人聯絡簿

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵在2018年至2023年期間，拾獲超過19萬件遺失，光是去年就有7萬2906件遺失物。圖為值班站長室內堆放的大量遺失物。圖／聯合報系資料照片
台鐵在2018年至2023年期間，拾獲超過19萬件遺失，光是去年就有7萬2906件遺失物。圖為值班站長室內堆放的大量遺失物。圖／聯合報系資料照片

遺失物百百款，台鐵曾拾獲的遺失物，除了400萬現金外，還有受刑人聯絡簿、運動內衣、冥用紅包等。根據統計，台鐵一年拾獲遺失物就高達近9萬件，因應運價調整，台鐵6月23日起也將調漲遺失物費用，迴送費最低每件從35元調漲為50元，延誤保管費也從每日自25元漲至45元。

根據台鐵統計，113年台鐵拾獲遺失物並招領的件數高達8萬9945件，包括上月區間車上出現越南籍移工遺留的400萬元鉅款外，也曾拾獲特殊遺失物，包括黃金飾品、電火鍋組、進香用斗笠、小狗、寵物鼠、小提琴等。

面對這些龐大的遺失物招領，旅客除了可到保管車站自行領取外，也可要求台鐵將遺失物送到指定車站領取，但旅客必須自行支付迴送費，不過易碎品、貴重物品或裸裝3C、現金超過1萬元、需冷藏或冷凍物品等則不受理迴送。

而本月23日起台鐵也將調整票價，遺失物迴送費也同步調整，其中遺失遺留物運送之重量限制10公斤以下，每次遺失物件數2件以內時，按旅客包裹運費並對照運送里程，每件從35元調整為50元；逾2件者，第3件起按普通包裹運費並照運送里程，每件100元起計收。

此外，延誤領取保管費同日起也將同步調整，遺失物保管自送達日起2日內免費，後續每日保管費從25元調整為45元。

而針對無人領取的遺失物，台鐵將依《民法》第807條函請警察機關協助辦理3個月公告，通知拾得人取得該遺失物所有權，如無人領取時，依同條第2項規定由地方自治團體取得所有權。

但若是台鐵員工拾獲遺留物經車站公告期滿無人認領時，由台鐵公司取得所有權；保管站將依各項遺留物之性質選定處理方式並造冊後，報所屬上級單位審核，這些遺失物可拍賣、捐贈、銷毀或作為公物使用等。光是民國112年台鐵針對遺失物拍賣總額就達13萬9340元，台鐵將相關拍賣收益捐贈單位給慈濟、伊甸基金會及家扶中心等單位。

台鐵 保管費

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