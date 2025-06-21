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天熱狂吹冷氣喝手搖飲 頭暈、吃不下恐冷氣病上身

中央社／ 台北21日電
冷氣示意圖。記者洪子凱／攝影
冷氣示意圖。記者洪子凱／攝影

今天是夏至，天氣越來越熱。中醫師提醒，狂吹冷氣又喝冷飲，「冷氣病」患者激增，易有頭暈、吃不下、痠痛等看似感冒症狀，卻是身體調節溫度機能失靈，適度運動有助改善。

24節氣中的夏至，為北半球日照時間最長的一天，氣候上，也是逐漸進入最熱時期的初期。

冷氣是許多人心目中的抗暑好夥伴，加上一杯清涼手搖飲好愜意，卻可能藏著陷阱。開業中西醫診所中醫師李和蓁近日透過新聞稿分享，夏至前後天氣雖炎熱，但人體往往處於「表熱裡虛」，容易出現腹瀉、胃痛等消化道問題。

李和蓁指出，臨床上近期「中陰暑」患者明顯增加，這類患者容易出現頭暈、頭痛、噁心、四肢無力、痠痛、食慾不振等看似感冒症狀，卻沒有呼吸道症狀，即是因為身體調節溫度機能出問題。

李和蓁最近就收治1名典型「中陰暑」個案，上班族黃小姐每天搭捷運通勤上下班，從捷運站出口走到公司僅10分鐘路程，在辦公室內冷氣房一待就是8小時以上，近期天熱便開始出現頭暈、頭痛症狀。

李和蓁說明，上班族頻繁進出冷氣房，只要溫差5度以上，即使只是通勤在外10分鐘的路程，每天累積下來一樣會讓暑氣蓄積在體內，而長期待在冷氣房內無法出汗，導致中暑，也是所謂的「冷氣病」。

上班族民眾待在冷氣房內，可以加一件小外套，或是多喝熱水。李和蓁也建議，自知要進出溫差大的空間時，可以先在中間地帶多停留一下，讓身體有時間適應溫差，平時也可透過運動增加出汗量。

「出汗能力較差的民眾要特別注意中暑。」李和蓁強調，流汗就是身體在調節溫度的機制，民眾可以在傍晚下班後，到戶外運動30分鐘，一週3至5次即可，出汗可以調節身體，有助習慣夏至較為炎熱的氣候環境。

若在室內有空調的地方運動，李和蓁提醒，流汗後建議趕緊沖澡，避免流汗後反而讓身體著涼。若平時就不太會流汗的民眾，更要特別注意，避免暑熱鬱積導致中暑。

此外，夏日手搖飲、冰品非常解暑，卻會導致「表熱裡虛」，讓腸胃道問題一一浮現。李和蓁說，若要解暑，建議飲用青草茶、仙草茶或是西瓜汁，一天一杯為限，並儘量在中午最炎熱時飲用，傍晚後體溫已降，身體無法順利代謝寒涼的飲品，恐讓暑熱更加難消，已有腹瀉等腸胃道症狀者則先忌口，避免症狀加劇。

李和蓁指出，適量飲用清涼飲品並非完全不可，選擇「滋陰降火」的方式調養更為穩當，例如苦瓜、蓮子心等可清熱，搭配烏梅、山楂、檸檬等微酸食材，不僅能瀉火，還有開胃、生津之效。

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