六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

暑假即將來臨，不少學生都會相約出遊。近期新竹六福村主題遊樂園公布最新票價，主題遊樂園成人票價漲至1400元，若想連水樂園一併玩，票價竟要1800元，成為全台最貴遊樂園。貼文一出後，引起廣大民眾反彈。

六福村近期在臉書公告最新票價，推出699元「輕遊票」，票價包含觀賞表演、自由步行猴園、搭乘猛獸巴士和蒸氣火車，若要遊玩設施，需另外購買設施券，單項設施依熱門程度區分價格，平均為100到200元不等。

此外，六福村也有推出「暢遊票」，主題遊樂園每位成人1400元、水樂園799元，若兩種樂園都想玩，票價為1800元，票價直逼東京迪士尼門票，成為全台最貴遊樂園。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這票價我真的嚇到，帶小孩去公園玩溜滑梯、盪鞦韆就好，一家4口門票5600元，加吃飯就要將近7000元，台灣遊樂園跟飯店真的把台灣人當盤子」、「難怪國旅窮人真的玩不起，只能去日本遊樂園玩」、「謝謝六福村讓我願意帶孩子出國看看世界」、「好在我對六福村沒很大興趣，只帶我兒子去過一次」、「難怪國旅一蹶不振，要感謝六福村的神助攻」。

不過，也有部分網友留言緩頰，回應「至少明碼標價，如果嫌太貴可以不要去玩」、「這樣以後假日去應該不用排很久了吧」、「票價變貴可以，但建議新增 1-2個大型遊樂設施」。有人也指出「這應該是現場購買價格」，建議有計畫出遊者，可以提前線上購買優惠票。