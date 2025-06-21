醫界喊健保總額設「浮動機制」別讓調保費變政治禁忌

健保總額不夠？醫事人力聘不到？台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，每次當他與醫務管理學會等醫界團體，一起拜會立法院或是相關團體時，感覺就像是乞討般，但醫療應該是投資而非支出，得要這樣爭取相當感慨，他呼籲，未來改革方向有兩項，建立健保總額不足時的調整機制，以及調整醫事人力的薪資結構。

台灣醫務管理學會今舉辦會員大會，以智慧健康台灣、投資永續競爭力為主題。李飛鵬說，他身為臨床醫師，了解健保博大精深，難以獨自應對，需要醫管等其他角色一起協助；因此包含護理師護士公會全聯會，以及醫務管理學會等醫事團體合作替爭取資源。

李飛鵬說，健保總額目前雖然高達9000多億元，又有200多億元補助，但整體資源仍然不足；每每爭取經費時，都感覺像是在乞討。日前搭計程車時時，司機一番話再度提醒他健保對人民的重要性，「台灣健保是全世界最好的，要是倒了台灣立刻死30萬人」。一問之下才知道，司機指的是洗腎患者，台灣洗腎患者多，要是沒有健保支持，這些患者根本撐不下去。

李飛鵬表示，未來健保應該要建立總額不足時的調整方式，就像汽油價格浮動般，健保預算也應該有調整的公式，改變健保費調整就有部長下台的政治禁忌。不少付費者代表其實可以接受保費調整，反而是企業主不願意承擔，更應該有制度化的解方。

再者，李飛鵬說，應該調整醫事人員的支付標準，不論是醫師、藥師、護理師等基層人員。以醫院為例，現在醫院幾乎都是靠「以藥養醫」在支撐，那可能會讓醫院跟社區藥局產生不必要矛盾，醫院是否要釋出慢性病處方箋一次3個月等，呼籲衛福部深耕既畫可以納入改善參考。

醫務管理學會理事長洪子仁說，醫務管理不只是醫院行政的隱形力量，更是改革醫療制度的專利力量。若有機會續任理事長，他將持續推動醫管師立法、比照公衛師設立國家考試與認證制度，讓醫療行政人才獲得社會認同，站上制度設計的前台。