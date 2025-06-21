高醫論壇聚焦智慧醫療 邱泰源：培育醫療AI不斷創新

台灣近年面臨醫護缺工、出走等現況，亟需以創新方式突破困境。高醫校友總會等單位今天主辦2025健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」，衛福部長邱泰源出席致詞，他表示，台灣進入超高齡社會，建立有效率、具可近性且注重永續的醫療體系，是衛福部重要任務，現已成立三大人工智慧（AI）中心，盼培育醫療AI不斷創新，同時也將在長照3.0中，鼓勵機構運用智慧科技。

2025健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」由高雄醫學大學校友總會、高雄醫學大學北區校友會、天成醫療體系、諾貝爾醫療體系主辦，台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會、聯合報健康事業部協辦。

高雄醫學大學校友總會理事長邱良進說，政府實施醫院個別總額，護理人員不足、醫院被迫關閉病房，醫療糾紛導致醫師巨額賠償壓力，是近年醫界面臨重大困境，導致醫護人員心中創傷，最好科別是醫糾少、收入高的牙科、眼科及皮膚科，今年牙醫學系分數首次高於醫學系，年輕世代不婚不生，婦產科接生人數下降，小兒科病人愈來愈少，種種醫療現況，盼藉由論壇激盪出創新解方。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志說，智慧醫療、結合醫療與長照的「醫養新未來」是政策制定者責任，醫療科技應讓年邁長者能在家安心生活，偏鄉孩童在地妥善接受治療，減輕醫護人員過勞，讓照護過程更有餘裕，「智慧醫療價值不在於取代人，而是讓人性更完整展現在醫療領域中。」盼透過AI大數據、遠距醫療運用，讓照顧不再是勞心勞力的消耗，而是回歸人與人的連結與信任。

邱泰源說，行政院已核定長照3.0部分目標，衛福部提出「三升五顧」策略，推動機構品質力、智慧照顧力、受照顧者自主力三項升級，並導入行動感知、移動支援、照顧支援、排泄支援、入浴支援等五項智慧照顧輔助科技。智慧醫療發展受限AI效益難評估、倫理規範不足等問題，衛福部已成立負責任AI執行中心、臨床AI取證驗證中心與AI影響性研究中心，盼推動AI創新。

天成醫療體系董事長張育美推動首屆高醫論壇，她表示，論壇明年將步入第10年，高醫大位在南部，每年在北部舉辦論壇，可讓校友齊聚一堂，分享母校與校友在醫療科技、生技產業等方面成國，透過媒體力量，提升光率，讓大家了解高醫大成就，「讓高醫大不僅在學術界，也在醫療服務業，獲得各界喝采。」

台灣醫事法律學會理事長、高醫大北區校友會理事長張朝凱表示，北區校友會配合母校，在台北推動論壇活動，與校友及一般民眾分享醫療新知，今年他以醫事法律學會理事長身分，分享醫療糾紛處理，盼促進醫病關係和諧。