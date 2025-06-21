「台灣糧倉」進入大割期 糧商收購價創新高恐牽動米價

梅雨季節近尾聲，彰化農民擔心典型夏季氣候來臨，下午經常下起西北雨，這兩天進入收割高峰期。受到去年二期歉收的影響，南部糧商到彰化搶購稻穀，每百台斤濕穀最高開價1200元的創歷新高好價錢，收購成本牽動稻米市價。

彰、雲兩縣是台灣糧倉，稻米產量在伯仲之間，2024年彰化縣稻米耕種面積和產量都是全台第一，又中彰投三縣市水稻耕種面積占全台三成，彰化縣耕種面積和產量也是最多，因此「彰化縣割稻，全台都在看。」去年二期稻作生長期間有山陀兒、康芮等3個颱風侵襲，依地區不同受損三至五成，糧商存貨不足，有的倉庫見底，紛紛到彰化收購。

今年初春低溫時間長，秧苗生長較遲延，部分秧苗冷死農民補植，使得南彰、北彰的水稻幾乎從上周起陸續收割，這兩天進入「大割（高峰期）」，除了本地糧商，也有南部糧商來收購，上周南彰化每百台斤濕穀開價1150元至1160元，原本農會和農民估預「大割」會量多價跌，未料今天糧商對每百台斤濕穀開價從1140元起跳，最高1200元，比去年期的1千元高出兩成。

模範青農詹喬錠今指出，每年一期水稻會有梅雨等雨災，都和「老天爺搶錢」，今年還好，每公頃收割1800至2千台斤，收穫量尚稱平穩，近日爆發東方行軍蟲的蟲害，以竹塘鄉水稻耕種面積1500公頃來講，蟲害面積約30公頃，後續發展有待觀察，但目前糧價未受影響，均價落在1160元至1170元。

詹喬錠說，近年通膨，原物料和人工都上漲，秧苗每片漲價3至5元，肥料一路漲到每包500多元雨，水田打基肥從10元漲到20元，耕種平均漲一成，農民年年賺取微薄收入，今年一期稻穀售價比去年同期高出一成五至兩年，只是賺回一點本錢。

李姓農民表示，以前糧商會測稻穀水分決定收購價，含水量32度以上不收，今年改為目測和手感，他問原因，糧商答稱去年二期歉收嚴重，倉庫存糧不足，若未依契約供應下游通路會被罰款，所以「先收購先贏」，沒測水分的稻穀每百台斤收購價1140元至1150元。

已自創稻米品牌的一家糧商表示，稻穀收購調高一定會反映在新米市價，現在還沒完全收割完，無法確定漲幅，可能多每公斤3、5元，若通路商要穩定市占率，推出促銷折扣就暫時維持原價。