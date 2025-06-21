台鐵推鐵道觀光 買內灣線1日週遊券送四季小卡

為加強地方連結、鼓勵民眾進行支線旅遊活動，台鐵公司持續推動鐵道觀光。為吸引更多旅客前往，發現竹東之美，台鐵公司說，自6月23日起，購買內灣線一日周遊券的旅客，可於竹東站兌換四季小卡1張（每季限量2000張），至兌換完畢，當季小卡未兌換完畢，移至隔年當季再兌換。小卡呈現內灣地區四季自然風景，歡迎前來內灣線旅遊探訪。

台鐵公司說，內灣線為兼具觀光和通勤功能的支線鐵路，而竹東地區為新竹縣客家文化重鎮，擁有豐厚的歷史背景、人文特色及豐富多樣的自然風景，是一條值得旅客深入體驗鐵道風情的慢旅路線。

小卡款式依四季共推出4款，春夏秋冬各2000張，依月份分別贈送，春季卡（4至6月）、夏季卡（7至9月）、秋季卡（10至12月）、冬季卡（1至3月）。

至於兌換方式，台鐵公司說，購買內灣線一日週遊券的旅客，拍攝竹東地區美景照片上傳社群平台分享後，可至竹東車站售票處經售票人員確認兌換，1人限兌換1張；周一至周五每日限量兌換20張、周六及周日每日限量兌換50張。