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愛滋篩檢劑超商免運倒數 鼓勵年輕族群勇敢面對

中央社／ 台北21日電

再過幾天就要正式放暑假，疾管署為鼓勵年輕族群篩檢愛滋，自6月13日起至22日晚間11時59分止，推出為期10天自篩試劑超商取貨付款免運，已進入最後倒數。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內愛滋病毒感染疫情於2018至2023年間連續6年下降，並於2023年跌破千例新增數（939例），但去年反升至1001例。

有關今年疫情狀況，疾管署發言人羅一鈞曾在接受媒體訪問時表示，1月至5月本國籍愛滋病毒感染者新增計359例，與去年同期新增數423例相比，減少64例，下降15%。若此趨勢不變，今年可望再度跌破千例，預估在850至900例，並創22年新低。

羅一鈞指出，今年本國籍愛滋病毒感染者中，有68人為15到24歲年輕族群、占19%，占比大致與去年相當，主要感染原因皆為不安全性行為。

暑假將至，為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署推出愛滋自我篩檢試劑推廣活動，自6月13日凌晨0時起至6月22日晚間11時59分止，活動期間每日前500筆訂單（每筆上限為2劑）均可享免運。

民眾可透過愛滋自我篩檢計畫網站訂購自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路（7-ELEVEN或全家）取貨付款，不需額外支付新台幣45元物流費，即可取得篩檢試劑。

有鑑於年輕族群經濟大多未完全獨立，疾管署也推出「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，高中職（含）以上在學學生可於愛滋自我篩檢計畫網站匿名註冊，登入會員專區後，點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」，並進行學生身分驗證，即可獲得電子兌換券，可至實體通路或網路訂購超商取貨通路兌換愛滋自我篩檢試劑。

自我篩檢試劑為初步檢驗，疾管署提醒，若初步篩檢為陽性，即便身體沒有不適，也應儘速至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，疾管署亦補助當次就醫掛號費及部分負擔，愛滋指定醫事機構聯絡資訊可至自我篩檢計畫網站查詢。

疾管署 族群 愛滋病

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