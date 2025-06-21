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今夏至熱到爆飆逾36度 午後雷陣雨發展旺 大台北恐大雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
最近都是高溫炎熱的天氣型態，溫度介於31至36度之間，慎防中暑。本報資料照片
最近都是高溫炎熱的天氣型態，溫度介於31至36度之間，慎防中暑。本報資料照片

今天是夏至。中央氣象署預報員林定宜表示，也是太陽直射北回歸線，北半球晝最長、夜最短的一天。最近都是高溫炎熱的天氣型態，溫度介於31至36度之間，慎防中暑。此外就是午後雷陣雨最近還是發展旺盛一些，山區可能有比較大的雨勢發生，中午過後前往山區要特別注意安全。

今天的天氣部分，林定宜表示，台灣上空雲層相當稀少，大致上屬於高層雲系，上午相當晴朗，主要的雲系在韓國到長江流域一帶，也是鋒面雲系所在的地方。今天主要的風向是偏南風，慢慢轉成西南風，台灣地區今天主要是午後對流性降雨為主。

今天中午之前相當晴朗，不過，林定宜表示，中午過後，中部以北、東北部、東南部可能都有一些午後的短暫雷陣雨出現，特別是在山區、大台北地區午後可能有局部大雨發生。還沒有下雨之前高溫而炎熱，西半部高溫33、34度，近山區平地溫度更高一些，東半部高溫也在31、32度，出門注意防曬、補充水分。

林定宜表示，明天風向是西南風，鋒面還是位於華南附近一帶，對台灣沒有直接影響。到了下周一，也是吹西南風，鋒面位置仍在比較北方。下周二風向由西南風逐漸轉為偏南風向，所以未來幾天台灣基本上都是位在太平洋高壓的暖氣團裡，所以相當高溫炎熱。

他說，到了下周四、下周五，南海和關島附近一帶有些擾動的存在，但短期內沒有明顯的發展。

未來降雨趨勢，林定宜表示，明天、下周一，在上半天都是晴朗炎熱的天氣型態，不過，中午過後，大台北、東北部地區、各地山區都可能有午後雷陣雨出現。下周二、下周三從西南風轉成偏南風，下雨的區域主要在西半部地區和東半部山區，中午過後可能會有局部雷陣雨出現。

林定宜表示，下周四、下周五這兩天，目前看起來是偏南風的影響，而且水氣增多，南部地區會有不定時降雨，其他地區都是午後雷陣雨的天氣型態。

林定宜說，今天高溫主要分布區域在大台北盆地、東南部地區、花東縱谷，溫度都是相當高。36度以上高溫資訊的鄉鎮大致上在大台北、南高屏地區。未來1周溫度大致上都是高溫炎熱的，並沒有什麼溫度明顯的變化。

今天高溫資訊。圖／中央氣象署提供
今天高溫資訊。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天的天氣預報。圖／中央氣象署提供
今天的天氣預報。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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