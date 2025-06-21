日本全家「吃冰小物」只送不賣！大票網友敲碗：許願台灣跟上

夏季有不少人都喜歡吃冰消暑，一名網友分享，日本全家便利商店近期和老牌棒棒冰業者「パピコ」（Papico）合作，推出一款「迷你冰棒襪」，避免吃冰的時候手被冰棒凍傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，日本全家近期推出新活動，只要一次購買2支Papico棒棒冰，就會免費贈送全家配色的「迷你冰棒襪」，可以套在棒棒冰上，避免手被冰棒棍凍傷，為「只送不賣」的限量商品，推出後相當火紅，幾天就全數送完，讓她大讚「完全是一個可愛的小廢物」。

貼文一出後，不少網友都表示「超級可愛，這波行銷很可以啊」、「這種貼心的小廢物，不得不說日本人真的很會欸」、「蒐集4個還能拿來當椅套，很實用的感覺」、「感覺小型犬、貓也能穿哈哈」、「連我這種喜歡廢物的都受不了，這真的太廢」、「也太可愛了吧」、「好想要喔」。

此外，也有不少網友敲碗台灣全家跟進，回應「貓狗曼陀珠蓋許願之後台灣就有了，希望這個台灣也會出」、「台灣會不會有？好想要喔」、「每年夏天一定都會吃爆棒棒冰的我，看到這個真的會發瘋」、「我要買，台灣全家請你趕快出」。