90多歲夫妻「老老照顧」就醫身心難負荷 部桃居家醫療減輕負擔

92歲的張姓老翁年邁且罹患帕金森氏症、腎臟疾病，與同樣高齡的太太相依為命，他今年初因肺炎住院後併發肋膜積水，需持續接受胸腔放液治療與導尿照護，然而每次往返醫院都成為兩位長者難以負荷的艱鉅挑戰。衛福部桃園醫院附設居家護理所出面協助，安排醫師到宅做超音波檢查與胸腔放液，不但減輕就醫負擔，也讓他能在住家熟悉的環境，安心接受妥善照顧。

部桃表示，張姓老翁的例子正是許多高齡家庭「老老照顧」的縮影，已成為常態，當夫妻一方失能時，另一方往往無力獨自承擔繁重的照顧責任，面對這樣的社會轉變，桃園醫院自2024年起積極擴編居家醫療團隊，包括增設胸腔科專科醫師，強化多專科整合服務，盼為更多有複雜醫療需求的長者帶來及時與完整的照護。

部桃居家護理所護理師魏怡洵說明，目前團隊已可在家中做胸部超音波與肋膜放液處置，對於反覆積水而頻繁進出醫院的病人，是一大助力，也能有效改善呼吸困難等不適症狀。像張姓老翁一樣需長期導尿的個案，居家護理師也會每月定期訪視，協助更換導尿管，並提供詳盡的衛教，指導家屬如何清潔與照護導尿管，讓照顧過程更有信心與方向。

魏怡洵強調，居家醫療的推展不僅提升長者的醫療可近性，更是支持家庭照顧系統的關鍵支柱。透過醫療團隊的主動出診與後續追蹤，可大幅減少就醫次數與醫療成本，同時提升照顧品質與病人生活品質。

民眾若有相關需求，可於就診時主動洽詢門診醫師，或至桃園醫院官網查詢「居家醫療服務」專區，進一步了解申請條件與服務內容。

部桃強調，在高齡化浪潮下，桃園醫院持續強化居家醫療布建，讓更多像張伯伯這樣的長者不再為看病奔波，也讓照顧者不再孤單。透過專業團隊的串聯與溫暖守護，為長者打造一個更有尊嚴、更有品質的晚年生活。