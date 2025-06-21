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夏至好熱午後雷雨 專家曝颱風發展機會和影響台灣機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天是24節氣的「夏至」。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，太平洋高壓影響，夏季型天氣延續到周末，甚至下周一之後類似情況，各地上午大致晴朗，午後山區及局部平地有熱對流發展帶來短暫雷雨機會，由於整體風向比較偏西南風，平地容易受影響區域可能以大台北到東半部地區為主。

溫度方面，天氣風險公司說，各地高溫33至35度，局部區域會來到36度以上，外出除了要注意午後雷雨，也要記得做好防曬、防中暑。

天氣風險公司表示，短時間內來看，南邊的熱帶洋面比較平靜，颱風發展的機會較低，整個季風低壓槽重新建立可能要等到6月底、7月初左右，屆時在台灣東南方、東方海域以及日本南方海域一帶可能就容易有颱風生成。但是會不會影響台灣，仍要實際觀察，目前預報的變動性很大，還言之過早。

天氣風險公司表示，因此暫時都還不會再有颱風生成，也不會有颱風影響台灣的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 風險

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