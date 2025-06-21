「謝謝你留下來陪我」明天新書發表 林芳郁在家同步觀看直播
心臟外科權威林芳郁退休後罹患失智症至今5年，他的妻子、整形外科名醫林靜芸化身為照顧者角色，勇敢又溫柔將兩人的故事寫進「謝謝你留下來陪我」一書。「謝謝你留下來陪我」新書發表會明天舉行，同時舉行林芳郁教授醫學教育衛生基金會成立儀式。不少人表達希望能在現場向林芳郁致意，對此，林靜芸表示，考量林芳郁內向，病後又有恐慌症，明天林芳郁將不會到現場，而是在家裡和大家一起看直播。
林靜芸今天在臉書表示，感謝這些天來大家對林芳郁的關心。這一年來林芳郁的病況穩定，甚至慢慢地、慢慢地在恢復進步。只是林芳郁原就是內向的人，加上病後的恐慌症，家人不敢讓林芳郁出席周日的基金會成立儀式。「我們會安排他在家裡，與大家同步觀看現場的網路直播」。
林靜芸說，這幾天收到許多林芳郁的老同事及學生來訊，都想來現場看看林芳郁。「我想替他向您們道歉。未來，如果在路上散步或旅遊途中相遇，歡迎您們來和林芳郁打招呼。非常謝謝大家」。最近很多朋友在問買不到書，聯合報已經在二刷加印了，習慣看電子書的朋友，不妨可以先買電子書來看。「謝謝大家對我們的支持」。
※6月22日《謝謝你留下來陪我》林靜芸醫師新書發表記者會
10:00-11:00。FB直播平台：
失智・時空記憶的旅人https://www.facebook.com/ntcdementia/
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