今「夏至」炎熱午後雷雨 吳聖宇：6月底台灣南邊海域擾動發展可能性高

連續好幾天台灣都是夏季型的天氣型態，今天是24節氣的夏至。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，上午各地大致晴朗，但是到了中午過後從山區就開始有熱對流發展，並且往外擴散帶來短暫陣雨或雷雨的情況。

降雨比較局部性，吳聖宇表示，有些地方在對流發展的時候有短時間、小範圍的劇烈降雨現象出現，並且伴隨強風、冰雹等情況同時發生。範圍小、短時間內變化快速等等都是熱對流天氣現象的特徵，不容易提早預報，也很難及時預防，外出隨時留意天氣變化。

吳聖宇表示，今明兩天太平洋高壓的位置稍微往東、往南調整，台灣附近的風向轉變為偏南到西南風，午後雷雨依然是主要的天氣變化現象，降雨集中在中午過後到傍晚之前這段期間，局部山區的降雨有可能延續到入夜。

大環境風向逐漸轉變為西南風，吳聖宇表示，熱對流在山區發展後容易往北、往東擴展，因此平地比較有機會下雨的地方以桃園、大台北、宜花東等地為主，新竹以南的平地較不容易受影響，山區活動要小心。

溫度方面也是維持高溫炎熱，吳聖宇表示，各地高溫預報普遍33至35度，部分區域例如台北盆地內、中南部近山區、花東縱谷內局部單點將有36度或以上高溫出現機會，外出防曬、防中暑。

下周一至下周五台灣大致仍在太平洋高壓外圍的區域內，吳聖宇表示，風向維持偏南到西南風，偶爾高壓較強的時候會有東南風出現，天氣情況大致類似，維持午後有熱對流雷雨的型態。持續高溫，因為都是南來暖空氣的影響，各地每天高溫可能33至35度，局部區域來到36度或以上。

吳聖宇表示，下個周末之後，由於太平洋高壓整體往北、往東調整，季風低壓槽逐漸在南海、菲律賓一帶建立，並且有隨時間向北調整的趨勢，槽中醞釀熱帶擾動的機會偏高，台灣附近的風向可能會有所改變，水氣也會增多，降雨的機會有所提高。

至於變化的程度，吳聖宇表示，仍要看季風低壓槽中熱帶擾動發展的位置以及程度而定，天氣的變動度較大。依照目前的預報資料大概只能看出6月底到7月初在台灣南邊的海域擾動發展的可能性很高，但是還沒有一個明確的趨勢可以看出擾動發展的位置，以及是否明顯影響台灣，持續留意後續變化及最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。