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影／網路爆紅！90歲阿嬤無師自通 看照片做出微妙微肖微型總統府

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影／網路爆紅！90歲阿嬤無師自通 看照片做出微妙微肖微型總統府

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
89歲的黃麗琴退休後認真學英語、國畫、電子琴，她自學襯紙工藝，每天花2、3個小時，製作出細緻的迷你建築模型。記者陳敬丰／攝影
89歲的黃麗琴退休後認真學英語、國畫、電子琴，她自學襯紙工藝，每天花2、3個小時，製作出細緻的迷你建築模型。記者陳敬丰／攝影

「活到老學到老」，如果要為這句再常見不過的俗諺找代言人，89歲的黃麗琴絕對是候選人之一。她30多年前從公賣局退休，學習各種技藝，其中襯紙工藝更是完全依靠自學，用一張張襯紙，黏貼出她從小生活的台中火車站和各種建築微縮模型，活出不一樣的退休人生。

走進台中巷弄中一間不起眼的房子，映入眼簾的是牆壁與櫥櫃上擺滿的「迷你建築」，熟悉台灣知名建築的人能一眼認出，有總統府、菸酒公賣局、台中州廳與舊台中火車站，再加上小型的店舖、住家，靠近細看，建築中還有汽車與人偶，精細做工令人彷彿置身專業的建築模型收藏館。

難以想像，這些精緻的建築模型只是用簡單的襯紙與木條製作，作者正是黃麗琴。

「我大概民國70幾年開始做模型，起初是用裝潢剩下的木條，看著一本模型書做，後來去問美術社，找到能夠雕刻的襯紙，製作出紅磚的效果，愈做愈有興趣」。話匣子一開，黃麗琴健談一如年輕時候，歲月在身上彷彿只留下皺紋。

她1936年出生，今年將滿90歲，從小在台中舊市區穿梭，畢業進入公賣局，退休後有更多時間學習新東西，英文、國畫、電子琴、吉他，也會跳交際舞、唱KTV；最引人注目的，還是每天沉浸2、3個小時的襯紙模型。

「我媽媽喜歡學新東西，不僅要學，還要留下成果。」黃麗琴的兒子胡先生舉例，她去長青學苑學英文，寫下滿滿筆記，不只有單字片語，連發音都細細標註，被講師借去當教材；琳瑯滿目的襯紙建築也是自學的成果，她不僅能看著不同角度的照片模擬全景，還能透過車輛等參照物建立比例尺。

黃麗琴第一個作品是想像中的三合院，院內的機車由已故丈夫巧手製作；總統府、菸酒公賣局等位於台北的建築，有些是從書上看照片，有些是胡先生客戶提供的照片；舊台中車站是她幼時的遊樂場，車站門口的計程車、軌道上的列車與月台上旅客，都是回憶中的風景。

黃麗琴也穿梭巷弄之中，參考街坊建物製作模型，隔壁的公寓換了3次主人，每次重新裝潢改建，她都製作全新的模型。最新的鄰居恰好開設計公司，員工看到她製作的模型，不禁大喊「好感動」，PO上網後，引起超過10萬人點讚。

網友說，「這個阿嬤是我人生要學習的目標」、「我想活成這種人」。對黃麗琴來說，並沒有想成為誰的目標，她對生活充滿了熱情，想做什麼，就去做了，無拘無束，隨心所欲。胡先生說，媽媽除了聽力有衰退，身體和心理狀態都好得很，「她每天行程排滿滿，要做的事情可多呢！」

89歲黃麗琴無師自通，精心製作的總統府模型，比例、線條與顏色都贏得稱讚。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通，精心製作的總統府模型，比例、線條與顏色都贏得稱讚。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自學襯紙工藝，她手中的舊台中火車站模型，除了建築，還有乘客與列車，復刻童年回憶。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自學襯紙工藝，她手中的舊台中火車站模型，除了建築，還有乘客與列車，復刻童年回憶。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通，製作自家房舍與鄰房的迷你模型，被上傳社群媒體，獲得超過10萬人點讚。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通，製作自家房舍與鄰房的迷你模型，被上傳社群媒體，獲得超過10萬人點讚。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通，將街坊巷弄的店鋪、鄰房，製成迷你模型。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通，將街坊巷弄的店鋪、鄰房，製成迷你模型。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴退休後樂在學習，到長青學苑上英文課，認真筆記被講師拿來當教材。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴退休後樂在學習，到長青學苑上英文課，認真筆記被講師拿來當教材。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通製作建築模型，她的第一個作品三合院，庭院內的機車是已故丈夫巧手製作。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通製作建築模型，她的第一個作品三合院，庭院內的機車是已故丈夫巧手製作。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通製作迷你建築模型，她在台中公賣局工作直到退休，退休後靠著照片，還原出栩栩如生的台北菸酒公賣局模型。記者陳敬丰／攝影
89歲黃麗琴無師自通製作迷你建築模型，她在台中公賣局工作直到退休，退休後靠著照片，還原出栩栩如生的台北菸酒公賣局模型。記者陳敬丰／攝影
89歲台中阿嬤黃麗琴活到老學到老，自學製作建築模型，活出不一樣的退休人生。記者陳敬丰／攝影
89歲台中阿嬤黃麗琴活到老學到老，自學製作建築模型，活出不一樣的退休人生。記者陳敬丰／攝影

總統府 建築 台中市

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