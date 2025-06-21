今天「夏至」飆36度高溫 吳德榮：未來10天關注熱帶擾動發展 成颱機率達50%

今天是24節氣的「夏至」，天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、台南市為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35、36度，今天至30日台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。北部23至36度、中部22至36度、南部22至36度、東部23至35度。

他說，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

至於還有無梅雨？吳德榮表示，6月底前南方氣團偏強，梅雨鋒面已無南下的機率。

而近期是否有颱風生成機會？吳德榮說，歐洲系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天內西北太平洋在關島北方海面的熱帶擾動發展機率高，「輕颱機率高達50%」，其路徑為向日本南方海面前進、再向東北大迴轉遠離。

吳德榮表示，第10天的模擬圖則顯示，廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率則較低，「熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下」。同時關島附近則有另一熱帶擾動發展。未來10天內輕颱侵擾台灣的機率極低，但應續觀察模式調整。