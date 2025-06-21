快訊

伊朗要求以色列停火…川普：以軍占上風 很難叫他們停手

大罷免726投票…賴清德畢其功於一役 對藍趕盡殺絕

今「夏至」飆36度高溫！未來10天關注熱帶擾動發展 成颱機率曝

聽新聞
0:00 / 0:00

今天「夏至」飆36度高溫 吳德榮：未來10天關注熱帶擾動發展 成颱機率達50%

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天是24節氣的「夏至」，天氣晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天是24節氣的「夏至」，天氣晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天是24節氣的「夏至」，天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、台南市為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35、36度，今天至30日台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。北部23至36度、中部22至36度、南部22至36度、東部23至35度。

他說，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

至於還有無梅雨？吳德榮表示，6月底前南方氣團偏強，梅雨鋒面已無南下的機率。

而近期是否有颱風生成機會？吳德榮說，歐洲系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天內西北太平洋在關島北方海面的熱帶擾動發展機率高，「輕颱機率高達50%」，其路徑為向日本南方海面前進、再向東北大迴轉遠離。

吳德榮表示，第10天的模擬圖則顯示，廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率則較低，「熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下」。同時關島附近則有另一熱帶擾動發展。未來10天內輕颱侵擾台灣的機率極低，但應續觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲系集模式30日20時機率模擬圖顯示，廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率較低，熱帶低壓（左圖）最高20%以下，輕颱（右圖）則僅在10%以下，關島附近則有另一熱帶擾動發展。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式30日20時機率模擬圖顯示，廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率較低，熱帶低壓（左圖）最高20%以下，輕颱（右圖）則僅在10%以下，關島附近則有另一熱帶擾動發展。圖／取自「洩天機教室」專欄

氣象署 吳德榮

延伸閱讀

今晴熱防中暑、午後強對流 吳德榮：6月底前梅雨鋒面已無南下機率

暖氣團至下周六有午後強對流 吳德榮曝颱風梅雨發展機率

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

今高溫上看38度 吳德榮：明水氣增午後局部雷陣雨 防較大雨勢

相關新聞

交通部花200億推TPASS 公共運輸市占率僅微成長0.9%

交通部斥資三年兩百億預算推「TPASS行政院通勤月票」政策，上路至今已近兩年，不過根據交通部最新調查，二○二四年的全國公...

T-PASS成效侷限 學者：價格迷思與接駁斷鏈是主因

政府推動「T-PASS交通月票」政策，盼能促使提升大眾運輸使用率，然而實施成效卻相當有限。消基會交通委員會召集人李克聰指...

環境部「撤中火罰款」敗訴 盧秀燕催台電：快把1800萬繳一繳

台電台中電廠生煤使用量超標挨罰一千八百萬元，環保署（現為環境部）撤銷處分，台中市環保局提行政訴訟獲勝訴。台中市長盧秀燕昨...

今天「夏至」飆36度高溫 吳德榮：未來10天關注熱帶擾動發展 成颱機率達50%

今天是24節氣的「夏至」，天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36...

失智新藥遭退運 首劑延6月23日開打

各界引頸期盼的失智新藥，原訂於十八日於亞東醫院施打全台第一劑，但亞東醫院臨時通知延後施打，當時並未表明原因，亞東醫院失智...

健康永續行動家／世界骨肉瘤權威陳威明 帶領北榮入選全球二五Ο強

大家稱陳威明為「陳健保」，他一直主張，健保給付醫材大部分的時候都很夠用；小病友叫他「陳爸爸」，病痛發生在孩子身上最讓人不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。