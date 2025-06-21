天氣展望 第1周乾熱、第2周水氣增有熱帶擾動生成機會

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周受西北太平洋副熱帶高壓影響，環境場偏東南風，各地以高溫炎熱、多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣為主。

氣象署表示，第2周起南方水氣增多，菲律賓東方海面有熱帶擾動生成的機會，降雨機率增加，隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。