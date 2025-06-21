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今「夏至」飆36度高溫！未來10天關注熱帶擾動發展 成颱機率曝

今天「夏至」高溫炎熱 中部以北午後雷陣雨有局部大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天是24節氣的夏至，各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的天氣。本報資料照片
今天是24節氣的夏至，各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的天氣。本報資料照片

今天是24節氣的夏至，依舊是夏季天氣型態。中央氣象署說，今天各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的天氣，風向逐漸轉為西南風，恆春半島有零星降雨機率，清晨至上午中南部地區有零星降雨機率，午後中部以北、東北部、東南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，今天各地高溫約32至35度，大台北地區及南部近山區並有局部36度以上高溫發生，注意防曬並多補充水分；澎湖27至32度、金門27至32度、馬祖26至31度。

天氣晴朗炎熱，氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、台南市為黃色燈號。

明天至下周一環境風場為西南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周三環境風場為偏南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，各地大多為多雲到晴，午後各地山區及西半部近山區平地有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周五水氣增加，環境風場為偏南風至西南風，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區雲量稍增，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六至30日環境偏南風，水氣偏多，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

高溫

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