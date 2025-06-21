健康永續行動家／世界骨肉瘤權威陳威明 帶領北榮入選全球二五Ο強

大家稱陳威明為「陳健保」，他一直主張，健保給付醫材大部分的時候都很夠用；小病友叫他「陳爸爸」，病痛發生在孩子身上最讓人不忍，他的醫術和溫暖是孩子最大的救援與安慰。如今「陳健保」、「陳爸爸」，也是「陳院長」，「我連做夢都是台北榮總」，無時無刻不思索院內一花一草一木。

台北榮總連續兩年入選「World's Best Hospitals」前二五○強。記者蘇健忠／攝影

連續兩年，台北榮總是全國唯一入選「World's Best Hospitals」前二五○強的醫院，去年二一八名、今年二○八名。這項由美國「新聞周刊（Newsweek）」與數據公司「Statista」公布的評比，全球矚目，顯示台北榮總位居全球頂尖醫院之列。個子依然挺拔，但已滿頭白髮的陳威明說，這是對北榮莫大的鼓勵。

忘憂湖有陳威明多位好友捐贈的天鵝、鴛鴦等，現有「員工」卅八隻。記者邱德祥／攝影

斥資硬體設備 打造幸福職場

國內醫療體系的挑戰始終沒有停過，新冠疫情、醫護缺工、健保點值低落，對陳威明來說，最重要的是給北榮同仁更好的工作環境與待遇，「若員工沒有幸福與快樂，就不可能提供有溫度的服務。」而他的策略是，「營造好環境並捨得花錢」。

新門診大樓、住院大樓、醫護宿舍，加上重粒子中心和開刀房大樓，五大建物花費逾一五○億元，都在近幾年完工啓用。重粒子中心仍虧損，以後要損益兩平也不容易，但陳威明認為幫助國人是責任，且持續每年至少百分之二免費提供給經濟弱勢。

歷年許多名家捐贈書畫，北榮成立藝廊讓大家欣賞，圖為韓錦田所繪古柏圖。圖／北榮提供

不只硬體設備，也打造幸福職場，陳威明開設大師講堂，邀請張忠謀等大師來院演講，有最新趨勢，也有人文關懷；也在上千座位的介壽堂舉辦演唱會和放電影，日前歌手蕭煌奇開唱，他上台謝謝演出團隊，並宣布北榮護理師日後不再需要尾牙表演，他也第一個響應賴清德總統提倡醫護「不同工不同酬」。

醫師有感加薪 外、婦科招滿

去年六月，陳威明開出國內第一槍，替內、外、婦、兒、急診住院醫師每月加薪六千元，今年加碼為八千元；今年四月，提供每月獎勵金三千元給泌尿、骨科、神經內外科、麻醉住院醫師；婦產科醫師下班為產婦接生有義氣但辛苦，提供小夜和大夜出勤獎勵金四千元到六千元，皆由醫院支付；同時提高兒童外科主治醫師待遇，有感加薪。

「讓半夜出門接生的醫師心情比較愉快。」陳威明說，北榮不惜成本，為改善台灣少子化做出貢獻。這些措施已收成效，「今年外科和婦產科住院醫師全數招滿」，提高待遇是實質獎勵，更重要的是讓醫師感受被肯定與尊重。北榮為急重難罕科別留下寶貴人力，未來這些醫師可在台灣各個角落幫助大家。

心臟三根支架 珍惜行醫人生

許多上位者避談下台，陳威明不忌諱公開倒數他的院長任期，「距今不到八百天」。以天計算，他的理念是「把眼前的事做好」，從下鄉的公費生，意外走上骨科，成為世界級骨肉瘤權威，他把北榮院長視為人生最重要的任務。行醫卅七年，心臟有三根支架，雙眼都開過白內障，「陳院長」竭盡全力，每一天努力付出且珍惜。