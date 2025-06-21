聽新聞
0:00 / 0:00

健康永續行動家／世界骨肉瘤權威陳威明 帶領北榮入選全球二五Ο強

聯合報／ 記者沈能元魏忻忻王茂臻／台北報導
大家稱陳威明為「陳健保」，小病友叫他「陳爸爸」，如今是帶領北榮的「陳院長」。記者蘇健忠／攝影
大家稱陳威明為「陳健保」，小病友叫他「陳爸爸」，如今是帶領北榮的「陳院長」。記者蘇健忠／攝影

大家稱陳威明為「陳健保」，他一直主張，健保給付醫材大部分的時候都很夠用；小病友叫他「陳爸爸」，病痛發生在孩子身上最讓人不忍，他的醫術和溫暖是孩子最大的救援與安慰。如今「陳健保」、「陳爸爸」，也是「陳院長」，「我連做夢都是台北榮總」，無時無刻不思索院內一花一草一木。

台北榮總連續兩年入選「World's Best Hospitals」前二五○強。記者蘇健忠／攝影
台北榮總連續兩年入選「World's Best Hospitals」前二五○強。記者蘇健忠／攝影

連續兩年，台北榮總是全國唯一入選「World's Best Hospitals」前二五○強的醫院，去年二一八名、今年二○八名。這項由美國「新聞周刊（Newsweek）」與數據公司「Statista」公布的評比，全球矚目，顯示台北榮總位居全球頂尖醫院之列。個子依然挺拔，但已滿頭白髮的陳威明說，這是對北榮莫大的鼓勵。

忘憂湖有陳威明多位好友捐贈的天鵝、鴛鴦等，現有「員工」卅八隻。記者邱德祥／攝影
忘憂湖有陳威明多位好友捐贈的天鵝、鴛鴦等，現有「員工」卅八隻。記者邱德祥／攝影

斥資硬體設備 打造幸福職場

國內醫療體系的挑戰始終沒有停過，新冠疫情、醫護缺工、健保點值低落，對陳威明來說，最重要的是給北榮同仁更好的工作環境與待遇，「若員工沒有幸福與快樂，就不可能提供有溫度的服務。」而他的策略是，「營造好環境並捨得花錢」。

新門診大樓、住院大樓、醫護宿舍，加上重粒子中心和開刀房大樓，五大建物花費逾一五○億元，都在近幾年完工啓用。重粒子中心仍虧損，以後要損益兩平也不容易，但陳威明認為幫助國人是責任，且持續每年至少百分之二免費提供給經濟弱勢。

歷年許多名家捐贈書畫，北榮成立藝廊讓大家欣賞，圖為韓錦田所繪古柏圖。圖／北榮提供
歷年許多名家捐贈書畫，北榮成立藝廊讓大家欣賞，圖為韓錦田所繪古柏圖。圖／北榮提供

不只硬體設備，也打造幸福職場，陳威明開設大師講堂，邀請張忠謀等大師來院演講，有最新趨勢，也有人文關懷；也在上千座位的介壽堂舉辦演唱會和放電影，日前歌手蕭煌奇開唱，他上台謝謝演出團隊，並宣布北榮護理師日後不再需要尾牙表演，他也第一個響應賴清德總統提倡醫護「不同工不同酬」。

醫師有感加薪 外、婦科招滿

去年六月，陳威明開出國內第一槍，替內、外、婦、兒、急診住院醫師每月加薪六千元，今年加碼為八千元；今年四月，提供每月獎勵金三千元給泌尿、骨科、神經內外科、麻醉住院醫師；婦產科醫師下班為產婦接生有義氣但辛苦，提供小夜和大夜出勤獎勵金四千元到六千元，皆由醫院支付；同時提高兒童外科主治醫師待遇，有感加薪。

「讓半夜出門接生的醫師心情比較愉快。」陳威明說，北榮不惜成本，為改善台灣少子化做出貢獻。這些措施已收成效，「今年外科和婦產科住院醫師全數招滿」，提高待遇是實質獎勵，更重要的是讓醫師感受被肯定與尊重。北榮為急重難罕科別留下寶貴人力，未來這些醫師可在台灣各個角落幫助大家。

心臟三根支架 珍惜行醫人生

許多上位者避談下台，陳威明不忌諱公開倒數他的院長任期，「距今不到八百天」。以天計算，他的理念是「把眼前的事做好」，從下鄉的公費生，意外走上骨科，成為世界級骨肉瘤權威，他把北榮院長視為人生最重要的任務。行醫卅七年，心臟有三根支架，雙眼都開過白內障，「陳院長」竭盡全力，每一天努力付出且珍惜。

醫材 白內障 榮總 少子化 加薪 健保

延伸閱讀

新的、一次性的不一定最好！陳威明深感一次性醫材不環保 使用與否「要用自己的智慧評斷」

外科名醫林芳郁驚傳失智 林靜芸臉書好友學生留言打氣　　

台大醫院不擔心健保斷頭 院長吳明賢估「醫療人球」年底有答案

急診外科婦產科都滿招 北榮陳威明感謝業外收入挹注

相關新聞

環境部撤銷中火1800萬罰款敗訴 台電：依法提救濟

台北高等行政法院昨就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中環保局勝訴，環境部擬上訴。台中市長盧秀燕今喊話...

T-PASS成效侷限 學者：價格迷思與接駁斷鏈是主因

政府推動「T-PASS交通月票」政策，盼能促使提升大眾運輸使用率，然而實施成效卻相當有限。消基會交通委員會召集人李克聰指...

環境部「撤中火罰款」敗訴 盧秀燕催台電：快把1800萬繳一繳

台電台中電廠生煤使用量超標挨罰一千八百萬元，環保署（現為環境部）撤銷處分，台中市環保局提行政訴訟獲勝訴。台中市長盧秀燕昨...

健康永續行動家／世界骨肉瘤權威陳威明 帶領北榮入選全球二五Ο強

大家稱陳威明為「陳健保」，他一直主張，健保給付醫材大部分的時候都很夠用；小病友叫他「陳爸爸」，病痛發生在孩子身上最讓人不...

健康永續行動家／開刀時候最紓壓 陳威明救人故事滿滿

陳威明依然每周開刀二天，「開刀是我最快樂的時候。」看到有人因他的「手工業」康復，立竿見影好起來，生命因此改變，是他當骨科...

健康永續行動家／陳威明幫助地球及病人 租借輔具推手

十幾年前，「永續」不如現在琅琅上口，陳威明就開始「永續」的實踐。如今大家租借輔具很平常，他二○一五年擔任北榮身障重建中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。